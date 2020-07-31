Известный теолог и исламовед Кадыр Маликов в видео объяснил мусульманам Кыргызстана, как нужно хоронить родных, умерших от осложнений, вызванных коронавирусом. Новые правила отпевания усопших с COVID-19 ввели также в православной епархии Кыргызстана.

Эти нормы были внесены из-за того, что похороны мусульман и отпевание христиан тоже стали источниками заражения кыргызстанцев. «Клооп» приводит основные моменты нововведений от двух религиозных конфессий с самым большим количеством последователей в Кыргызстане.

Рекомендации ДУМК

В видео Маликов приводит правила, установленные муфтиятом Кыргызстана в фатве [решение муфтия] от 4 июля. Главная рекомендация ДУМК — участие на похоронах наименьшего количества людей.

«Обязательно сохраняйте дистанцию в 1,5 метра друг от друга. Используйте маски, обрабатывайте руки антисептиком. Откажитесь на время пандемии от рукопожатий и объятий», — говорит Маликов.

Больше всего изменился обряд омытия тела покойного — теперь его проводят в маске и перчатках, а использованные при этом предметы утилизируют или дезинфицируют. Также можно просто побрызгать водой тело усопшего, в качестве омовения.

«Если медики после смерти больного уже совершили омытие и завернули тело в защитные материалы, их с тела снимать запрещено в целях безопасности. Повторное омытие проводить не нужно», — рекомендует ДУМК.

Жаназа-намаз — погребальная молитва мусульман — Муфтият советует провести в течение 5-7 минут. Во время намаза, кроме женщин, нельзя присутствовать людям со слабым здоровьем, пожилым и детям.

«Если медработники привезли тело сразу на кладбище, то молитву можно совершить там. Погребение производится обычным образом, но присутствовать при нем должны, как можно меньше людей», — объясняет Маликов.

Он также советует кыргызстанцам не задерживаться на «угощение» после захоронения покойного, а такие поминальные мероприятия, как «аш», «жети кун» и «кырк» проводит в узком кругу родственников.

Распоряжение православной церкви

Бишкекский и кыргызстанский епископ Даниил 22 июля сообщил о решении церкви проводить отпевания умерших от последствий коронавируса «только заочно». Теперь священнослужители отпевают души умерших христиан в храме, не выезжая к ним домой или на кладбище.

«В христианском погребении есть очень древняя каноническая мера заочного отпевания. Это точно такой же чин заупокойных погребальных молитв, лишь с той разницей, что он совершается уже после погребения тела. Эта мера издревле использовалась при отпеваниях большого количества людей, массово погибших во время войн, стихийных бедствий, и эпидемий», — рассказал епископ Даниил.

По его словам, такое решение было принято после того, как заболело семь священников местной епархии, некоторые из них в тяжелом состоянии. Но епископ заверяет свою паству в том, что «дело не в умерших», а в их контактных близких.

«Мы все слышали, что сейчас многие болеют семьями, многие бессимптомно. Это несёт огромную опасность для священников, которых и так немного. Конечно же, можно сказать, что духовенство должно жертвенно служить, и даже заболевать, и ничего страшного в этом нет. Но это не так», — считает архиерей.

Епископ Даниил также сообщил, что «для причащения Святых Христовых Таин больных» в условиях пандемии были определены священники, которых обеспечили всеми необходимыми средствами защиты.

«Хотя отцы понимают всю степень опасности, они, сознательно идя на риск, посещают больных, чтобы хотя бы причастить. Ведь это самое главное, неотъемлемое и необходимое таинство!», — заключил епископ Даниил.

Правила от минздрава

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов еще 8 апреля подписал приказ о правилах экспертизы и захоронения умерших от последствий COVID-19.

По приказу минздрава, тела покойных оборачивают в двухслойную ткань, пропитанную дезсредством и помещают в двухслойный водонепроницаемый холст, также пропитанный хлоркой. После этого поверхность мешка снова дезинфицируют.

«При захоронении в гробу тело одевают в одежду, после чего необходимо обернуть тело в двухслойную ткань, пропитанную дезсредством», — говорится в приказе.

Согласно документу, кроме религиозного представителя и самых близких родственников, на похоронах должен присутствовать эпидемиолог, для контроля соблюдения санитарных норм.

«Во избежание возможных манипуляций с телом умершего, рекомендуется выдавать и транспортировать тело к месту захоронения сразу из морга. Перевозка умерших от коронавирусной инфекции к месту захоронения осуществляется спецтранспортом», — пишется в приказе минздрава.

Для перевозки тела можно использовать и другие виды транспорта, кроме тех, в которых перевозят продукты питания и пассажиров.

Глава управления общественного здравоохранения Айнура Акматова на брифинге 14 июля объявила о том, что в минздрав также разработали временный документ по похоронам людей с внебольничной пневмонией.

Ведомство недавно признало, что пневмония неустановленной этиологии является одним из осложнений коронавируса и объединило статистику по двум заболеваниям. По словам Акматовой, кроме запрета об участии на похоронах лиц с ОРВИ, новых правил не предусмотрено.

Она отметила, что, как и раньше, отдельных кладбищ для умерших от последствий коронавируса или пневмонии не предусмотрено.

Ритуалы в здании судмедэкспертизы

Замдиректора Республиканского центра судмедэкспертизы Эрнис Акунов рассказал изданию Sputnik о том, как на деле реализуются все предписания минздрава.

По его словам, кыргызстанцы стараются провести все обычаи и ритуалы прямо в здании судмедэкспертизы, куда доставляют тела умерших от последний коронавируса.

«Наш сотрудник в спецкостюме омывает тело, обрабатывает его дезинфицирующим раствором. Если умер мусульманин, тело заворачивают в ткань, тоже обработанную дезраствором, помещают в клеенку, сверху накрывают кошмой. В таком виде тело выдают родным. Важно: это должно происходить именно в день похорон», — говорит Акунов.

По его словам, если умерший принадлежит к другой религиозной конфессии, то на завернутое тканью тело «формально укладывается одежда в расправленном виде для имитации, что тело одето». Затем его укладывают в гроб, который выдается и хоронится в заколоченном виде.

Акунов подтвердил, что если человек умер от пневмонии, «вполне вероятно», что он может заразить близких коронавирусом.

«Если человек умирает с подозрением на коронавирусную инфекцию, от пневмонии или с подтвержденным диагнозом COVID-19, нужно вызывать милицию и следить, чтобы никто к телу не прикасался. Часто видим, что люди, которые подозревают, что их родственник умер от коронавирусной инфекции, встречают наших сотрудников во дворе — они не находятся в доме», — рассказал замглавы судмедэкспертизы.

По данным минздрава, за все время пандемии в Кыргызстане от последствий коронавируса и пневмонии умерли 1 378 человек. Более 70 из них, по оценке того же минздрава — это медики.

К концу июля число ежедневно фиксируемых смертей пациентов с COVID-19 заметно уменьшилось — в середине месяца ежедневно сообщали о порядка 70 погибших.

30 июля в Кыргызстане провели траур по умершим за время пандемии.