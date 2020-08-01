За минувшие сутки минздрав подтвердил COVID-19 у еще 494 человек. Новые зараженные зафиксированы во всех областях Кыргызстана.

Больше всего новых зараженных в Бишкеке — 112 человек. В Ошской и Иссык-Кульской областях их по 95 и 94 человека. В Оше 66, а в Джалал-Абадской области 53. 33 в Чуйской области, а 23 в Баткенской. 16 в Нарынской и двое в Таласской.

В том числе среди новых зараженных 22 медика.

Выздоровели за сутки 900 человек — тоже во всех областях страны. Больше всего их в Бишкеке — 412 человек. Еще 233 в Иссык-Кульской области. 54 в Ошской области, 52 в Джалал-Абадской и 50 в Оше. В Чуйской области 41, в Баткенской 34, в Нарынской 18, а в Таласской области шесть выздоровевших.

19 человек скончались. Больше всего умерших в Иссык-Кульской области — четыре человека. По три в Бишкеке, Оше и Джалал-Абадской области, по два — в Чуйской и Ошской области, по одному в Баткенской и Нарынской областях.

К пятому месяцу пандемии в стране зафиксированы 36 299 случаев заражения, из которых скончались 1397 человек.