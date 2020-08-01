Правозащитника Азимжана Аскарова похоронили в Ташкенте, как он и завещал. Правозащитник скончался 25 июля — ГСИН сообщила, что у него была пневмония. Ранее, когда его коллеги рассказывали, что он нуждается в медпомощи, госслужба это отрицала.

Уже после смерти ГСИН подтвердила не только пневмонию Аскарова, но и многочисленные сопутствующие болезни.

Азимжан Аскаров — правозащитник с юга Кыргызстана, который был известен своими расследованиями пыток со стороны милиции.

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера».

15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

В 2016 году Комитет ООН по правам человека признал, что Аскаров подвергался пыткам в колонии и потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и немедленно выпустили его из-под стражи, однако этого так и не произошло.