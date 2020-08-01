Президент предложил допустить первоклассников к обучению в школах из-за трудностей дистанционного обучения

Президент Сооронбай Жээнбеков, обсуждая с журналистом «Биринчи радио» цифровизацию, заявил, что обучать первоклассников дистанционно будет трудно — поэтому он предложил Минобразу допустить их к обучению в школах.

«Недавно я получил информацию от министра образования о ходе подготовки к новому учебному году. Планируется начать первую четверть учебного года с дистанционного обучения, а затем принять решение, исходя из реальной ситуации.

Тем не менее, я и министру, и премьер-министру предложил тщательно рассмотреть возможность обучения наших первоклассников в школе. Думаю, что дистанционно обучать первоклашек будет трудно как для учителей, так и для родителей. Поэтому этот вопрос сейчас рассматривается соответствующими органами», — сказал он.

Почему школьников вообще решили обучать дистанционно?

Замминистра образования и науки Надира Джусупбекова 21 июля на брифинге сообщила, что первая четверть нового учебного года в кыргызских школах пройдет дистанционно. Она отметила, что в некоторых регионах могут открыться школы, если эпидемиологическая ситуация улучшится.

По информации премьера Кубатбека Боронова, осенью ожидается «вторая волна» коронавируса.

«По прогнозам специалистов, вторая волна эпидемии ожидается осенью. Потому все медицинские учреждения должны быть готовы к любому сценарию. Во всех больницах, кроме прочего, необходимо установить проветривающие устройства», — сказал он 22 июля.

У Минобраза было время подготовиться к дистанционной первой четверти, ведь на подобное обучение пришлось перейти еще весной из-за пандемии коронавируса.

Однако учителя и ученики жаловались на нехватку смартфонов, ноутбуков для дистанционного обучения. Были проблемы и с интернетом, сети мобильных операторов иногда не справлялись с нагрузкой.

Подключиться к специальным приложения, которые используются для организации уроков, было также проблематично. Некоторые учителя и ученики не знали как пользоваться ими. В итоге учителя вели уроки и давали задания учащимся по мессенджерам.

С видеоуроками по телевизору тоже возникали проблемы. Так, видеоуроки шли по двум телеканалам — если на первом канале шли видеоуроки для школьников 1-4 классов, то на другом для учеников 5-11 классов. Тем не менее на хостингах вроде TS.kg эти уроки залиты как сериалы.