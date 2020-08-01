О давлении на джалал-абадских волонтеров рассказала правозащитная организация «Справедливость». Она процитировала члена движения «Жалал-Абад жаштар кыймылы», которое собирало средства для помощи больницам.

Волонтеры движения сначала помогали только медикам средствами защиты и едой, а после начали сбор денег — собрав 450 тысяч сомов, они приобрели кислородные концентраторы. Кыргызстанцы в России также собрали для движения деньги, а после приобрели необходимые медпрепараты и выслали в Кыргызстан.

В конце июля, по словам одной из волонтерок, действиями движения заинтересовались сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

«Финполовцы свои действия объясняют тем, что мы не являемся юрлицом, поэтому не имеем права заниматься финансовой деятельностью. Давление начали оказывать в последние 4-5 дней, до этого никто не мешал, но мы все равно будем помогать, потому что люди умирают», — сообщила она.

Финполиция отрицает, что ее сотрудники давили на волонтеров.

«Относительно опубликованной информации о том, что якобы «сотрудники Финпола оказывают давление на Волонтерское движение» не соответствует реальным обстоятельствам дела и вводит общественность в заблуждение», — утверждает ГСБЭП.

Финпол настаивает, что никто из ведомства не контактировал с волонтерами, но утверждает, что волонтерами будут сотрудничать, чтобы выявить того, кто действовал от лица госслужбы.

Финполиция просит волонтеров в подобных случаях обращаться по телефону доверия 1955 или звонить в Управление внутренних расследований и безопасности по номеру 0312 323671.