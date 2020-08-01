Милиция подтвердила 31 июля, что на 48 часов был задержан журналист Асылбек Абдрахманов. В местном УВД утверждают, что он якобы собрал компромат и угрожал опубликовать его, если ему не заплатят сумму в 200 тысяч сомов. Якобы 27 июля в управление ГКНБ по Иссык-Кульской области на вымогательство пожаловался 57-летний житель села Теплоключенка Ак-Суйского района.

В УВД настаивают, что задержали мужчину с поличным и проверят информацию, которую он собрал. Также милиция говорит, что задержание не связано с деятельностью Абдрахманова — журналист и блогер рассказывал о фактах коррупции в регионе.

«Ранее Асылбек Абдрахманов работал внештатным корреспондентом издания «Ачык саясат», сейчас является блогером, публикует материалы на своей странице в Facebook», — говорят в УВД.

Главный редактор газеты «Ачык саясат» Назгуль Мамытова считает, что Абдрахманов задержан именно из-за журналистской деятельности, потому что критиковал работу властей Иссык-Кульской области.

Независимый союз журналистов Кыргызстана потребовал от МВД и Генеральной прокуратуры объяснений, почему журналист был задержан.

«Независимый союз журналистов с недоумением воспринял задержание силовиками журналиста из Каракола Асылбека Абдрахманова, который недавно опубликовал ряд расследований коррупционных проявлений», — сообщила организация.