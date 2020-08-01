В Кара-Кульджинском, Араванском и Кара-Кульском районах Ошской области прошли сели — ранее Кыргызгидромет предупреждал об опасности селей в горных районах республики.

Селевой поток появился после проливных дождей 31 июля и затопил участки 16 домов — шести в селе Куйо-Таш и 10 в селе Коо-Чаты.

Кроме дворов, которые теперь заполнены селевой массой из грязи и камней, от потока пострадала и дороги.

Шоссе Мырзаке-Кара-Кулья-Алай-Куу в Кара-Кульском районе было заполнено песком и гравием, что мешало проезду машин. МЧС провело очистительные работы, чтобы возобновить движение. Селевой поток загрязнил и шоссе Ош-Папан-Кичи-Алай в Араванском районе — МЧС пообещало очистить дорогу 1 августа.