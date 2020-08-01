Минздрав сообщил о 19 пациентах с COVID-19, скончавшихся за минувшие сутки.

Больше всего умерших в Иссык-Кульской области — четыре человека. По три в Бишкеке, Оше и Джалал-Абадской области, по два — в Чуйской и Ошской области, по одному в Баткенской и Нарынской областях.

К пятому месяцу пандемии в Кыргызстане число погибших от COVID-19 достигло 1397 человек, более 70 из них медработники. Озвученная цифра — это данные, установленные минздравом. Если человек умер дома и не обращался к врачам, то он, вероятно, не учтен в данных минздрава.