Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у еще 420 человек. В том числе у 19 медиков.

Лидируют Бишкек с 112 новыми зараженными и Иссык-Кульская область – там 98 зараженных.

Немного меньше в Джалал-Абадской области – 79 человек. В Ошской 55, тогда как в Оше — 19. В Баткенской 21 человек.

В Нарынской области заразились 15 человек, в Чуйской 13, в Таласской восемь.

Выздоровели за сутки вдвое больше — 848 человек.

Больше всего выписанных в Бишкеке – 305 человек, в Джалал-Абадской области — 155 человек, и в Иссык-Кульской области — 132 человека.

В Чуйской области выздоровели 65 человек. В Нарынской, Таласской и Баткенской областях выздоровели 43, 43 и 41 пациент.

В Ошской области – 35, а в Оше – 30.

Скончались за сутки 12 человек.

Общее число заражений к пятому месяцу пандемии достигло 36 719 случаев, из которых скончались 1409 человек.