BREAKING: A federal appeals court has overturned the death sentence of Dzhokhar Tsarnaev, the man convicted in the 2013 Boston Marathon bombing that killed three people and injured over 260 others. https://t.co/ot5gX3jPBf — The Associated Press (@AP) July 31, 2020

Джохару Царнаеву отменили смертный приговор. Такое решение принял апелляционный суд Первого округа США.

Приговор был отправлен на новое рассмотрение, потому что коллегия судей сочла, что в ходе процесса над Царнаевым мог быть нарушен принцип беспристрастного отбора присяжных.

В то же время суд не отменяет вины Царнаева в теракте на Бостонском марафоне — даже если новая коллегия присяжных выступит против смертной казни, у него все равно будет пожизненное заключение. Он находится в ​​тюрьме строгого режима в Колорадо.

Сейчас Царнаеву 27 лет. Он и его семья жили в Кыргызстане и Дагестане. Царнаевы переехали в США в 2002 году.

15 апреля 2013 года по время Бостонского марафона были приведены в действие две бомбы и основными подозреваемыми стали братья Царнаевы — Тамерлан и Джохар. В теракте три человека погибли и более 260 получили ранения.

Тамерлан был застрелен в ходе перестрелки с полицией вскоре после теракта. Джохар Царнаев был признан виновным по 30 пунктам, 17 из которых предусматривали смертную казнь.

Жюри присяжных из 12 человек единогласно посчитало, что Царнаев не показал раскаяния и заслуживает смертной казни за соучастие в организации взрыва на Бостонском марафоне. Защита Царнаева во время судебных заседаний признавала его роль в организации взрывов, но настаивала на том, что «движущей силой» совершения теракта был его старший брат Тамерлан.

По тому же делу уроженцу Кыргызстана Хайрулложону Матанову в США были предъявлены обвинения в умышленном уничтожении улик и ложных показаниях. Федеральный суд в Массачусетсе приговорил Матанова к двум с половиной годам лишения свободы за лжесвидетельство.

Матанов с 2010 года проживал в бостонском пригороде Куинси. По данным следствия, он был другом одного из главных подозреваемых в совершении теракта — Тамерлана Царнаева.

Три друга Джохара по колледжу — студенты из Казахстана Диас Кадырбаев и Азамат Тажаяков и американец Робел Филлипос — были признаны виновными за воспрепятствование правосудию.

Диас Кадырбаев получил шесть лет лишения свободы, а в 2018 году был депортирован в Казахстан.

Азамат Тажаяков отсидел три года и в 2016 году был депортирован в Казахстан.