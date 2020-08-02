Еще 12 человек COVID-19 скончались за минувшие сутки.

В Бишкеке и Джалал-Абадской области умерли четыре и три человека. Двоих не стало в Чуйской области. По одному пациенту скончалось в Ошской, Нарынской и Иссык-Кульской областях.

К августу число ежедневно фиксируемых смертей пациентов с COVID-19 заметно уменьшилось — в середине месяца ежедневно сообщали о порядка 70 погибших.

30 июля в Кыргызстане провели траур по умерших за время пандемии, а к 2 августу, за почти пять месяцев пандемии, умерли как минимум 1 409 человек. Эту цифру сообщает Минздрав. Более 70 из них, по оценке того же Минздрава — это медики.