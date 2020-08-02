О водворении Марслатбека Шералиева под стражу на два месяца сообщил «Кабар» со ссылкой на Верховный суд. Решение о задержании Шералиева принял Таласский районный суд.

Наезд на велосипедиста, приведший к смерти пострадавшего, произошел 30 июля.

По информации милиции Шералиев, находясь в алкогольном опьянении, сел за руль. Примерно в половине шестого вечера в селе Кок-Токой Таласского района Шералиев за рулем «Тойоты Фораннер» сбил на обочине дороги 26-летнего велосипедиста — парень сначала был госпитализирован в тяжелом состоянии, но вскоре скончался.

После наезда на велосипедиста, автомобиль врезался в припаркованный грузовик. После аварии Шералиева водворили в ИВС Таласа.

Шералиев Марслатбек — подполковник запаса Службы национальной безопасности (ныне ГКНБ). В 2017 году он был назначен советником полпреда правительства в Таласской области Марата Мураталиева.

После происшествия пресс-секретарь полпреда правительства в Таласской области Бакай Садыров сообщил, что Марслатбек Шералиев официально не является советником полпреда — он помощник «на общественных началах».