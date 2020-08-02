Журналист и пресс-секретарь партии «Бир-Бол» Ильич Кулназаров опубликовал видео про бизнесмена Улана Саламатова и его дело. Саламатов директор компании «Наноспейс», которая занимается исследованиями в области биотехнологии.

Также Саламатов — новый член политсовета партии, но в прошлом его подозревали в «Хулиганстве».

По словам Кулназарова, упоминавшиеся ранее факты дела не совсем правдивы, что выяснилось на суде и Саламатов был оправдан.

А что говорили ранее?

Саламатова подозревали в «Хулиганстве». 31 августа 2019 года в УВД Первомайского района обратился мужчина и рассказал что водитель Toyota Land Cruiser-200 — Саламатов — угрожал ему автоматом Калашникова.

Так он угрожал автоматом?

Не совсем. Когда Саламатов был задержан, по информации милиции, в его автомобиле были обнаружены охотничий карабин, патроны и похожее на автомат Калашникова страйкбольное ружье.

Так что «угрожать автоматом» Саламатов не мог, но у него было похожее страйкбольное оружие. Оно стреляет пластиковыми шариками — тем не менее оно может принести боль. Данные о страйкбольном оружии были озвучены еще в 2019 году, сразу после задержания.

Что в милиции говорят теперь?

Изначально о задержании сообщило ГУВД Бишкека. В ГУВД пообещали ответить на вопросы о деле в понедельник 3 августа, собрав информацию. Генпрокуратура тоже будет доступна 3 августа.

Так его оправдали?

О том, что суд признал невиновным Улана Саламатова, говорит Кулназаров.

«После разбирательства в суде выяснилось, что эта информация не соответствует действительности. Суд признал Саламатова невиновным», — пишет Кулназаров.

Кулназаров утверждает, что второй участник инцидента признал, что ему не угрожали оружием.

Что говорит Саламатов?

Саламатов говорит, что оружия при нем не было и он ехал на спортивные соревнования. На дороге он поспорил с водителем другой машины, но это было недолго.

«Он написал заявление и милиция меня остановила, нашла в машине спортинвентарь, приняла его за оружие и распространила неверную информацию», — рассказывает он. По его словам, экспертиза установила, что это было ненастоящее оружие.

Саламатов считает все произошедшее «недоразумением».

«Это было недоразумением. Обычной ссорой между двумя участниками дорожного движения. Претензий друг к другу мы не имеем», — говорит он.