Дорога от села Джети-Огуз к пастбищу Кок-Жайык 1 августа из-за обильных дождей была затоплена и завалена селевыми массами — камнями и грязью. Она стала временно непригодной для проезда машин, из-за чего отдыхавшие на пастбище не могли уехать.

Но, по информации МЧС, местные власти помогли около 200 отдыхающим перебраться на курорт Джети-Огуз. Издание «Турмуш» сообщило, что отдыхающим помогали местные жители и таксисты. Также издание со ссылкой на местных жителей сообщило, что селевой поток смыл мост, были повалены деревья.

Начаты очистные работы — МЧС говорит, что дорогу очистят уже 2 августа.

Это не единственное последствие обильных дождей, прошедших по всему Кыргызстану.

Сели прошли и в Нарынской области — затопили каналы, поля, под угрозой уничтожения оказался мост у села Талды-Суу. МЧС очищает территорию.

В Джалал-Абадской области сель подтопил дорогу и несколько дворов в селах Чет-Булак и Каргалык.