Пресс-служба мэрии сообщила, что с 3 августа «для обеспечения экономической стабильности» был изменен режим работы общественного транспорта в Бишкеке.

Согласно постановлению мэра Азиза Суракматова, теперь автобусы, троллейбусы и маршрутки будут работать с 7:00 до 11:00 и с 14:00 до 23:00 с санитарным перерывом и обязательным проведением дезинфекции. По выходным работа общественного транспорта приостановлена.

С июня транспорт работал в ограниченном режиме: в будни — с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. В выходные также действовал запрет.

Торговые центры больше 100 квадратных метров (супермаркеты, комплексы, сети магазинов) будут работать ежедневно с 7 утра до 12 часов ночи, кафе и рестораны – с 7 утра до 22 часов вечера. При этом разрешается работать службам доставки еды, у них нет ограничений по времени.

Столичные рынки работают каждый день с 9 утра до 17 вечера. Объекты уличной торговли (батуты, точки проката велосипедов), тойкана и увеселительные заведения (ночные клубы, бары, караоке-клубы), а также детские игровые площадки по прежнему запрещены.

В мэрии отметили, что ограничения будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации в Бишкеке, и обязательны для всех независимо от форм собственности.

Ограничения на работу транспорта и других видов деятельности власти ввели в июле после ухудшения ситуации в городе. Тогда большая часть случаев заражения фиксировалась в Бишкеке из-за чего больницы быстро переполнились. Чтобы разгрузить больницы, власти открыли дневные и ночные стационары.

По данным минздрава на 3 августа, за сутки было зарегистрировано 410 новых случаев инфицирования COVID-19 и пневмонией, из них в Бишкеке – 94. За весь период пандемии зафиксировано более 37 тысяч пациентов с коронавирусом и пневмонией, при этом на Бишкек приходится более 15 тысяч случаев заражения. В стране умерли 1420 человек с коронавирусом и пневмонией.