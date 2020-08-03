Республиканский штаб сообщил, что за последние сутки коронавирус выявили у 20 медиков.

Большая часть — семь зараженных — в Баткенской области. Пять — в Иссык-Кульской, четыре — в городе Ош.

В Джалал-Абадской области COVID-19 подтвердили у трех медиков, в Нарынской области — у одного.

При этом из больниц выписаны восемь медработников, а из домашней изоляции отпущены 33 медика.

Всего к пятому месяцу пандемии в Кыргызстане заразились 2 829 медиков. По данным минздрава, это 16,8% от общего числа заболевших COVID-19.

«Около половины инфицированных сотрудников организаций здравоохранения составил средний медперсонал: помощники санврачей и эпидемиологов, лаборанты, медсестры», — рассказала на брифинге глава управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, 34,7% заразившихся медиков — врачи, 11% — младший медперсонал. 10,6% заболевших медработников — привлеченные ординаторы, водители, метрологи, программисты, заведующие складами.

В минздраве подсчитали, что средний возраст инфицированных медработников составил 45 лет. При этом, по словам Акматовой, возраст заразившихся медиков варьируется от 23 до 69 лет.

85% всех медработников с диагнозом COVID-19 — женщины, остальные 15% — мужчины.

По количеству зараженных медиков лидируют три самых густонаселенных административных единицы Кыргызстана. Треть всех зараженных медиков выявили в Бишкеке — 33,7%, в Чуйской области — 19,8%, в Оше — 13,8% от общего количества медработников с диагнозом COVID-19.

Больше половины медиков — 1 852 человек — уже выписаны с выздоровлением, подтверждена смерть 73 медработников.