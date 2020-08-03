Директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев сообщил изданию Kaktus.Media, что международные регулярные авиарейсы пока не будут возобновляться.

29 июля кыргызская сторона предложила Турции, Казахстану, России и ОАЭ открыть авиасообщение с начала августа – по несколько рейсов в неделю. 3 августа стало известно, что эти страны пока отказались возобновить авиасообщение.

«Россия пока не согласна на регулярные рейсы по экономическим соображениям. С 1 августа они открыли рейсы только с тремя государствами – Великобританией, Турцией и Танзанией. Вопрос по остальным странам российский оперативный штаб будет решать через 15 дней или месяц. Турция согласна на чартерные рейсы, но для регулярных рейсов им нужно, чтобы мы открыли границы с соседними странами, поэтому пока вопрос с ними не решился. Казахстан тоже будет рассматривать вопрос о регулярных рейсах после открытия границ. Объединенные Арабские Эмираты пока тоже не согласны», – объяснил Акышев.

По его словам, пока между Кыргызстаном и этими странами будут действовать только чартерные рейсы, но их количество, возможно, увеличится. Вопрос о регулярных рейсах планируется решить до конца августа.

Кроме того, с 1 августа начали работать новые правила въезда в Российскую Федерацию. Гражданам России для этого необходимо заполнить специальную форму на портале госуслуг до вылета (не позднее регистрации на рейс). Также в течение 3-х календарных дней после прилета в Россию нужно сдать анализы на коронавирус методом ПЦР и загрузить результат на портал госуслуг для дальнейшей передачи в Роспотребнадзор.

Граждане Кыргызстана для въезда должны за 3 дня до прибытия в Россию сдать ПЦР-тест на коронавирус и иметь отрицательный результат. Принимаются результаты анализов, полученных в лабораториях «Аква Лаб». Кроме того, все иностранные граждане по-прежнему будут проходить обсервацию сроком в 14 календарных дней.

В Кыргызстане, как и во многих других странах мира, в марте закрыли границу и прекратили международные и внутренние авиарейсы из-за пандемии коронавируса. Однако аэропорт «Манас» продолжал обслуживать грузовые и чартерные рейсы. С 8 июня были открыты все внутренние авиарейсы по Кыргызстану.

Ранее премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что при стабилизации эпидситуации, в первую очередь будут возобновлены авиарейсы с Россией, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами.