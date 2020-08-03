Пресс-служба минздрава сообщила, что министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов переболел пневмонией и с 3 августа начинает работать в штатном режиме.

«После стационарного лечения министр ещё неделю находился на домашнем карантине соблюдая режим самоизоляции», — отмечается в сообщении минздрава.

В минздраве «Клоопу» сообщили, что замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев всё ещё находится на больничном. Ранее у него выявили COVID-19.

О болезни министра и одного из его заместителей стало известно в начале июля. Затем в соцсетях распространилась информация, что оба чиновника выехали на лечение за пределы страны. Минздрав опроверг эту информацию и сообщил, что министр и его заместитель находятся в Бишкеке и получают лечение в Республиканской инфекционной больнице.

В СМИ 27 июля появилась информация, что министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов якобы подал в отставку. В пресс-службе аппарата правительства это опровергли, сообщив, что Абдикаримов работает из дома.