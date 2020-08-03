Глава финуправления минздрава Муктарбек Баймурзаев на брифинге 3 августа сообщил, что к ним для выплат поступили документы только четырех медиков. Медикам, заразившимся COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, положена единовременная выплата в размере 200 тысяч сомов.

«На 3 августа поступило порядка 40 заявок от медработников, инфицированных COVID-19. Сегодня будут выплачены компенсации по четырем случаям. Остальные заявки дорабатываются ввиду неправильного оформления необходимых документов», — сказал Баймурзаев.

Замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев, возглавляющий спецкомиссию, уточнил «Клоопу», что решение о выплате компенсации было утверждено по более, чем 40 обращениям медиков.

«Мы перечислили только четырем, потому что у остальных не все документы есть. Там нужны счета, документы для бухгалтерии. А так будет выплачено всем. Уже больше 40 медиков [подали заявки]. Все идет по плану. Как только у них нормально будет с документами, мы будем каждый день перечислять», — пообещал замминистра.

Каратаев еще 25 июня на заседании парламента говорил, что принято решение о выплате единовременной компенсации 41 медику.

По данным минздрава, компенсация в один миллион сомов выплачена только семьям двух погибших медиков. Это родные Жузумкан Кокумбаевой и Альберта Исмаилова, у обоих врачей был диагностирован COVID-19.

Еще 71 случай смерти медиков, признанный минздравом, сейчас рассматривается комиссией.

Необходимая документация

Баймурзаев рассказал, на основании каких документов комиссия принимает решение о выплатах.

В пакет документов входят:

Акт об обстоятельствах получения заболевания;

Свидетельство о болезни;

В случае гибели — нотариально заверенная копия свидетельства о смерти;

Заявление на выплату компенсации;

Заключение служебного расследования по факту заболевания или смерти сотрудника;

В случае получения инвалидности — заключение уполномоченного органа о степени утраты профессиональной трудоспособности и установлению группы инвалидности;

Справка о составе семьи и другие документы, необходимые для определения основания выплаты.

Член спецкомиссии и юрист Азамат Жумакеев рассказывал «Клоопу», что сбор необходимой документации осложняется тем, что большинство медработников находится сейчас в красной зоне, «а комиссия не может туда зайти».

На 3 августа в Кыргызстане заразились 2 829 медиков. По данным минздрава, это 16,8% от общего числа заболевших COVID-19.

Больше половины медиков — 1 852 человек — уже выписаны с выздоровлением, подтверждена смерть 73 медработников.