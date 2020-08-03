Комитет по чрезвычайным ситуациям в связи с COVID-19, созванный гендиректором ВОЗ, провел очередное заседание 31 июля в Женеве. Участники встречи пришли к выводу, что подтверждается «ожидаемый затяжной характер пандемии», и поэтому «важно продолжить противоэпидемические мероприятия» на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях.

«Пандемия — крупнейший и беспрецедентный кризис в области здравоохранения, последствия которого будут ощущаться еще долгие десятилетия. Многие страны, которые думали, что худшее уже позади, сегодня сталкиваются с новыми вспышками. Страны, которые пережили первые недели пандемии без серьезных потрясений, сегодня отмечают у себя резкий рост заболеваемости и смертности. Те страны, которые уже столкнулись с масштабными эпидемическими вспышками, смогли взять их под контроль», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

Гебреисус сказал, что вспышка COVID-19 продолжает представлять собой наивысший уровень опасности чрезвычайной ситуации.

«После всестороннего обсуждения и рассмотрения научных данных Комитет единогласно заключил, что вспышка по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», — пишется в пресс-релизе ВОЗ.

В ВОЗ отмечают, что чрезвычайная ситуация была объявлена еще 30 января 2020 года, «когда за пределами Китая число случаев заболевания не превышало 100, а случаев с летальным исходом зарегистрировано еще не было».

Комитет рекомендовал ВОЗ продолжать работу с международными партнерами по готовности и реагированию на вспышки COVID-19, поддерживать бесперебойное здравоохранение государств-членов, содействовать ускорению научных исследований и расширять доступ к средствам диагностики, лекарственным препаратам и вакцинам по мере их появления.

Странам же комитет порекомендовал помочь финансово в научных исследованиях ВОЗ, а также усилить работу санэпиднадзора в выявлении контактных лиц.

Также странам рекомендовано применять опыт других государств, которые успешно возобновляют деятельность своих обществ, включая предприятия, школы и другие службы, и при этом предотвращают распространение COVID-19.

Также комитет посоветовал вводить ограничения по международным поездкам в «пропорциональном ключе», на основе оценки риска, и регулярно анализировать их целесообразность.

Следующее заседание комитета и представителей ВОЗ запланировано еще через три месяца.