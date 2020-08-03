Администратор юмористической страницы «Меместан» в фейсбуке Арген Бактыбек уулу сообщил, что страницу с мемами на кыргызскую власть взломали, поэтому теперь у него нет к ней доступа.

По его словам, страница была взломана несмотря на то, что «Меместан» был привязан к другому аккаунту.

«Это был запасной админ. Писос. Целый день потратил на разборки. Прощайте, мемы», — написал он.

17 июля Бактыбека уулу вызывали в МВД на допрос из-за «распространяемой информации, унижающей власть». Что именно милиционеры посчитали «унижением власти», не сообщается.

Мемы со страницы «Меместан»

Взломы других пабликов

В мае 2020 года стало известно о взломе группы в фейсбуке «Черный список». Об этом сообщил администратор группы и руководитель по техническим вопросам информационного агентства «Спутник Кыргызстан» Михаил Рогожин. Позже он скончался от пневмонии в ночь с 12 на 13 июля в Бишкеке.

В комментариях Рогожин рассказал, что получил письмо от фейсбука, что с его телефона изменили пароль в профиле.

В группе «Черный список» публиковали сообщения от граждан, которые столкнулись с несправедливостью со стороны местных властей и бизнеса по всей стране. Группа пользовалась популярностью среди пользователей кыргызстанского сегмента — в ней состоят более 90 тысяч пользователей фейсбук.

В декабре 2019 года администратор фейсбук группы «Компромат Кг» Самат Сапарбеков рассказал изданию Factcheck.kg, что после мирного митинга #ReАкция 25 ноября его аккаунт в сети взломали.

Неизвестные восстановили неактивный номер телефона Сапарбекова, а затем зашли на страницу группы и изменили пароль. В группе публиковались записи пользователей на политическую тематику, о коррупции и обмане, с которым столкнулись участники группы. В ней состоят более 50 тысяч участников.

Сам же Сапарбеков сообщил, что публикации в группе «Компромат Кг» начали вести другие люди с 5 декабря.

Со взломами аккаунтов столкнулись и другие пользователи фейсбука из Кыргызстана, которые критиковали власть и президента Сооронбая Жээнбекова на своих страницах.

Один из таких случаев произошел с участницей юмористического шоу Stand Up Бишкек Назгуль Алымкуловой.

Ее страница была взломана после того как она сходила на допрос в ГКНБ. Предположительно ее вызвали на допрос из-за опубликованного ею дипфейк-видео, где лицо известного рэпера заменили лицом Жээнбекова.

С проблемой входа на свою страницу столкнулась и журналистка Раушан Айткулова, которая ранее подала заявление в Генпрокуратуру и парламент с требованием привлечь к уголовной ответственности президента, премьер-министра, экс-премьера и других членов кабмина за бездействие во время пандемии.

О попытке взлома сообщал и активист Урмат Джаныбаев. 10 июля он на своей странице в фейсбук рассказал, что его аккаунт пытались взломать неизвестные.