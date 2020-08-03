В Бишкеке 3 августа прошла акция родственников кыргызстанок, находящихся на территории Сирии. Они обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой помочь вернуть женщин в Кыргызстан.

Участники акции рассказали «Азаттыку», что в сирийском лагере для беженцев «Аль-Хол» в настоящее время находится более ста гражданок Кыргызстана, у каждой из них по несколько детей. По их словам, их родственники неоднократно обращались к властям страны, на что правительство отвечало, что предпринимает попытках для возвращения своих граждан.

Лагерь «Аль-Хол» – это крупнейший на севере Сирии приют для жен бывших боевиков ИГИЛ. Сейчас он находится под контролем курдских формирований. Там содержатся десятки тысяч женщин и детей, в том числе, и граждане среднеазиатских стран.

В феврале 2020 года Министерство иностранных дел Кыргызстана заявило, что сложная обстановка на территории Сирии пока не позволяет проводить какие-либо мероприятия по репатриации граждан Кыргызстана из региона.

В сентябре 2019 года министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков сообщал, что власти ведут переговоры с правительством Сирии о возможности возвращения кыргызстанцев с территории страны. В правительстве была создана рабочая группа по возвращению кыргызстанцев из Сирии и Ирака.

Ранее кыргызские активисты заявили о готовности самостоятельно привезти в Кыргызстан из Ирака и Сирии 150 женщин и детей. Они также пообещали помочь им с реабилитацией.

По данным властей Кыргызстана, в Сирию уехало примерно 800 кыргызстанцев — часть из них считаются погибшими, но известно о выживших женщинах и детях. Они распределены по лагерям для беженцев в Сирии и Ираке, но их точное количество неизвестно.

Пик вербовки новобранцев из Кыргызстана приходился на 2014-2015 годы — примерно 70% всех завербованных уехали с юга страны. Причин этому много, но эксперт по экстремизму в Центральной Азии из американского Центра Вилсона Эдвард Лэмон говорит, что особенно уязвимыми перед вербовкой являются трудовые мигранты из Центральной Азии в России. Во-первых, там в изоляции от друзей и близких, в незнакомой стране, к ним легче найти подход. Во-вторых, дискриминация мигрантов со стороны жителей России только помогает тому, чтобы убедить их в необходимости «священной войны»

При этом, чаще всего инициаторами переезда выступают мужчины, которые вместе с собой увозят в Сирию своих жен и детей.

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