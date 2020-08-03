Недавно назначенный полпредом правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев 3 августа дал интервью «Азаттыку».

По словам Тулобаева, когда его назначили полпредом области ситуация в городе Чолпон-Ате, Иссык-Кульском и Джети-Огузском районах была тяжелой, но при помощи волонтеров и минздрава сейчас ситуация в регионах «становится немного лучше».

Однако ситуация остаётся тяжелой в Иссык-Кульском районе, где расположено большинство пансионатов и здравниц.

«Если в домах отдыха и санаториях не будут придавать значения ношению масок и другим санитарным нормам, строго следя за эпидемиологической ситуацией, нам придется принять строгие меры. Возможно, придется пойти на серьезные меры — вплоть до закрытия таких пансионатов», — сказал полпред.

Тулобаев сказал, что он рекомендовал акиму Иссык-Кульского района закрыть площадки для танцев и детские развлекательные объекты.

По его словам, чтобы контролировать соблюдением санитарных норм в пансионатах, усилят работу местных властей и привлекут айыл окмоту и глав сёл.

Тулобаев сказал, что на Иссык-Куль не стоит приезжать тем, у кого наблюдаются какие-либо симптомы COVID-19. Если вы заболели уже на отдыхе, то вам необходимо сразу сообщить об этом соответствующим специалистам и местным властям.

«Но мы видим, что некоторые даже в нездоровом состоянии едут на озеро. Поэтому персонал каждого пансионата обязан проверять температуру каждого отдыхающего на своей территории», — сообщил полпред.

По словам Тулобаева, минздрав направил специалистов из Бишкека, Оша и России в Иссык-Кульскую область.

«Есть дефицит рентгенологов, а медиков остальных профилей хватает. Что касается лекарств, то регион обеспечен ими на 90%», — сказал он.

Ухудшение ситуации на Иссык-Куле

С началом туристического сезона в Иссык-Кульской области увеличилось количество отдыхающих и выросло число заражений коронавирусом. В связи с этим премьер-министр Кубатбек Боронов 29 июля поручил Штабу усилить контроль над эпидситуацией.

По данным Боронова, в июне озеро посетили 3 тысячи внутренних туристов, а на 20 июля их количество достигло 10 тысяч. Он считает, что в область приезжали и те, кто заражен коронавирусом, поэтому нужно усилить контроль в курортной зоне.

На заседании Иссык-Кульского штаба 29 июля обсуждался резкий скачок заражений в Джети-Огузском районе. Тогда Тулобаев сделал устное предупреждение координатору от минздрава по области Мирбеку Сагынбаеву и поручил ему «стабилизировать ситуацию» в Джети-Огузе.

Полпред правительства тогда вынес еще одно предупреждение руководителю регионального управления ФОМС по городу Каракол Таалаю Исаеву за плохой учет лекарственных средств в больницах региона.

В Иссык-Кульской области наблюдалась и острая нехватка медработников. Так волонтеры и жители Иссык-Кульского района 27 июля начали бить тревогу, сообщая о катастрофической нехватке медперсонала в медучреждениях города Чолпон-Ата.

Там в течение недели умерли сразу два руководящих врача: глава местной поликлиники Бубуайым Жээнбаева с подтвержденным COVID-19, а также главный реаниматолог Иссык-Кульской районной больницы Сарбагыш Иманалиев. У него была пневмония.

Минздрав отправил 27 июля на помощь Иссык-Кульской районной больнице медработников из Нацгоспиталя, центра «СПИД» и санитарной службы.

На 3 августа в Кыргызстане выявлены свыше 37 тысяч случаев инфицирования коронавирусом или внебольничной пневмонией, из которых 2 873 случая зарегистрированы в Иссык-Кульской области.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане скончались 1 420 человек.