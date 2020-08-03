Пресс-служба мэрии сообщила, что в Бишкеке два дневных стационара временно законсервировали из-за отсутствия пациентов.

«Для оптимизации расходов и сохранения человеческих ресурсов на осенне-зимний период некоторые стационары с наименьшим количеством обращений консервируются. Закрыты дневная лечебница на базе школы “Сейтек” и ночная в ресторане “Салтанат” (Октябрьский район). Стационар в школе № 95 в микрорайоне “Джал” закроется 3 августа», — пояснили в мэрии.

По ее данным, 1 августа дневные стационары посетили 1 176 горожан, а в ночь на 2 августа в ночные обратились всего 192 человека. По информации мэрии, число обращающихся за помощью существенно сократилось, но остальные стационары продолжают работают в штатном режиме.

Кроме того, по данным минздрава, на утро 3 августа в стационарах Бишкека имеется 1 316 свободных койко-мест.

По данным минздрава на 3 августа, за сутки было зарегистрировано 410 новых случаев инфицирования COVID-19 и пневмонией, из них в Бишкеке – 94.

За весь период пандемии зафиксировано более 37 тысяч пациентов с коронавирусом и пневмонией. При этом, от болезни умерли как минимум 1 409 человек.

Список стационаров: