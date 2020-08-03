Пресс-служба мэрии сообщила, что в Бишкеке два дневных стационара временно законсервировали из-за отсутствия пациентов.
«Для оптимизации расходов и сохранения человеческих ресурсов на осенне-зимний период некоторые стационары с наименьшим количеством обращений консервируются. Закрыты дневная лечебница на базе школы “Сейтек” и ночная в ресторане “Салтанат” (Октябрьский район). Стационар в школе № 95 в микрорайоне “Джал” закроется 3 августа», — пояснили в мэрии.
По ее данным, 1 августа дневные стационары посетили 1 176 горожан, а в ночь на 2 августа в ночные обратились всего 192 человека. По информации мэрии, число обращающихся за помощью существенно сократилось, но остальные стационары продолжают работают в штатном режиме.
Кроме того, по данным минздрава, на утро 3 августа в стационарах Бишкека имеется 1 316 свободных койко-мест.
По данным минздрава на 3 августа, за сутки было зарегистрировано 410 новых случаев инфицирования COVID-19 и пневмонией, из них в Бишкеке – 94.
За весь период пандемии зафиксировано более 37 тысяч пациентов с коронавирусом и пневмонией. При этом, от болезни умерли как минимум 1 409 человек.
Список стационаров:
- «Семетей» (Ганси) – 360 мест;
- Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии (селоТаш-Добо) – 222;
- Национальный госпиталь – 207;
- Интернат №1 – 113;
- Республиканский центр наркологии – 94;
- Городская клиническая больница №1 – 62;
- Интернат слепых и слабовидящих детей – 52;
- Медресе «Ынтымак» – 50;
- Суворовское училище – 48;
- Национальный центр фтизиатрии – 38;
- Отель «Rixon» – 25;
- Национальный хирургический центр – 22;
- Национальный центр кардиологии и терапии – 22;
- КГМА – 21;
- Железнодорожная больница – 14.