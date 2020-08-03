Пресс-служба президента сообщила, что Сооронбай Жээнбеков подписал возражение к скандальному закону «О манипулировании информацией», который парламент принял 25 июля 2020 года. Документ инициировала депутатка Гюльшат Асылбаева.

В сообщении пресс-службы говорится, что президент «поддерживает основную концепцию закона — необходимость защиты прав и свобод каждого от недостоверной и ложной информации в Интернете».

«В период глобальной пандемии коронавируса действия некоторых лиц, направленные на распространение ложной и недостоверной информации через социальные сети, создают угрозу причинения вреда жизни и/или здоровью граждан, общественному порядку и/или общественной безопасности, а также ущемляют права или охраняемые законом интересы прав и свобод граждан», — говорится в сообщении аппарата президента.

Но несмотря на поддержку, Жээнбеков имеет возражения к тексту документа — он предлагает пересмотреть субъекты правоотношений, которые описаны в законопроекте, и механизмы его реализации. Также президент рекомендует пересмотреть технические аспекты, которые прописаны в документе. Все это нужно сделать с привлечением представителей общественности, экспертного сообщества и госорганов.

Асылбаева должна будет изменить текст законопроекта и выработать согласованный со всеми вариант. Представлять возражение президента в парламенте будет министр культуры, информации и туризма.

Скандальный закон

По задумке Асылбаевой законопроект поможет бороться с фейк-аккаунтами и защитить свои честь и достоинство, если кто-то распространяет в интернете ложную информацию про человека.

Депутатка предлагает обязать минкультуры отслеживать тех, кто публикует ложную информацию и решать, какие данные не должны дальше распространяться. После решения минкульта или пользователь, или владелец сайта должен перестать распространять ложную информацию.

Если решение минкульта не выполняется, то, по решению суда, эта информация должна быть заблокирована. Скорее всего, технически придется блокировать целые сайты.

Кроме того, пользователи интернета должны будут указывать свои реальные данные. Кроме того, сам законопроект частично списан с российского.

Недовольство общественности этим законопроектом вылилось в мирный митинг против его принятия. Однако депутаты все же приняли закон Асылбаевой, тогда в повестке рассматривалось более 60 законопроектов.

Заседание длилось с 10 утра до поздней ночи. При этом в парламент не пустили журналистов из-за того, что у некоторых сотрудников Жогорку Кенеша и депутатов выявили коронавирус. В итоге журналисты следили за заседанием через онлайн-трансляцию, которую вел оператор пресс-службы парламента.

Голосование за законопроекты началось почти в 10 часов вечера, к этому времени в зале заседания осталось не очень много депутатов. На некоторых кадрах из парламента видно, что депутаты голосовали за своих коллег. Но точное количество присутствующих депутатов установить невозможно.