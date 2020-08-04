Все меньше случаев коронавируса выявляют при помощи тестов

С начала вспышки 1 июля до объединения статистики 18 июля в среднем фиксировали 460 новых случаев в день. После 18 июля, когда минздрав включил в статистику клинико-эпидемиологический COVID-19, число новых случаев в день резко возросло и в отдельные дни перевалило за тысячу.

Объединение статистики означало, что в данные по коронавирусу стали включать случаи пневмонии. Теперь данные по COVID-19 в Кыргызстане делятся на коронавирус лабораторно подтвержденный (на основе тестов) и клинико-эпидемиологический (на основе симптомов).

За последнюю неделю общее число новых случаев коронавируса сократилось, и в среднем мы видим прирост в 528 случаев ежедневно.