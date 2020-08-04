В последнее время власти заявляют, что эпидемия коронавируса в Кыргызстане идет на спад, и нам удалось преодолеть вспышку. Статистика минздрава за последнюю неделю говорит о том, что число новых случаев коронавируса в день начало сокращаться. Но можно ли утверждать, что эти данные достоверные?
Савия Хасанова — дата-журналистка, специалистка по анализу данных и магистр экономики — проверила заявления властей.
В своей колонке она рассказывает, почему нельзя полностью доверять официальным данным.
Все меньше случаев коронавируса выявляют при помощи тестов
С начала вспышки 1 июля до объединения статистики 18 июля в среднем фиксировали 460 новых случаев в день. После 18 июля, когда минздрав включил в статистику клинико-эпидемиологический COVID-19, число новых случаев в день резко возросло и в отдельные дни перевалило за тысячу.
Объединение статистики означало, что в данные по коронавирусу стали включать случаи пневмонии. Теперь данные по COVID-19 в Кыргызстане делятся на коронавирус лабораторно подтвержденный (на основе тестов) и клинико-эпидемиологический (на основе симптомов).
За последнюю неделю общее число новых случаев коронавируса сократилось, и в среднем мы видим прирост в 528 случаев ежедневно.
Однако, это сокращение в большей степени происходит за счет снижения случаев лабораторно подтвержденного COVID-19, то есть когда у человека берут тест, и он положительный.
Если еще 20-го июля доля лабораторно подтвержденного коронавируса в числе новых случаев достигала почти 50%, то сейчас — это около 20%. Причем в отдельные дни эта доля была всего 12%.
Значит ли это, что лабораторно подтвержденным коронавирусом «меньше заражаются»? Конечно, нет.
Лабораторно подтвержденный COVID-19 выявляется на основании тестов. Мы уже писали, что в Кыргызстане тестов проводится недостаточно. Сейчас же, после объединения статистики, у меня складывается ощущение, что тестов проводят ничтожно мало или доля ложно-отрицательных тестов очень высокая.
С начала мая, минздрав почти ежедневно публиковал данные о количестве проведенных тестов на COVID-19. В конце июня делали до 5 тысяч тестов в день. После объединения статистики, минздрав отчитался о числе тестов только пять раз: в среднем по 2500 тестов в день. А с 25 июля ведомство и вовсе перестало публиковать эту информацию.
Совпадение? Вряд ли. Похоже, что минздрав сейчас делает ставку на диагностику клинико-эпидемиологического коронавируса.
Очень показателен пример Иссык-Кульской области, в которой мы сейчас наблюдаем мощную вспышку заболеваемости — с момента объединения статистики, число случаев коронавируса там выросло более чем в два раза и почти достигло 3 тысяч.
Если смотреть на рост новых случаев лабораторно подтвержденного и клинико-эпидемиологического коронавируса, то мы видим огромную разницу. 29 июля, например, в Иссык-Кульской области был диагностирован только 1 лабораторно подтвержденный случай, а клинико-эпидемиологических — свыше 150.
Это, как минимум, странно. То есть очень много людей болеет, а только один случай подтверждается тестом.
Что же такое клинико-эпидемиологический COVID-19?
Клинико-эпидемиологический коронавирус — это вирус, тест на который отрицательный или не проводился, но симптомы указывают на его наличие. По новому алгоритму минздрава все вирусные пневмонии должны рассматриваться с подозрением на COVID-19.
В данные по клинико-эпидемиологическому коронавирусу также могут включать людей, прибывших из страны с серьезной вспышкой COVID-19, людей, контактировавших с зараженными, и пациентов, которые нуждаются в госпитализации.
В алгоритме минздрава прописаны инструкции, как диагностировать коронавирус у пациентов лично или же дистанционно (по телефону, онлайн):
Статистика клинико-эпидемиологического коронавируса должна включать широкий круг людей: с вирусными пневмониями, тех, кто болеет дома и в больницах, контактных людей с симптомами.
С объединением статистики появились данные от минздрава о том, сколько людей лечатся в больницах с клинико-эпидемиологическим коронавирусом.
Мой анализ показывает, что число людей, которые сейчас болеют клинико-эпидемиологическим коронавирусом, практически совпадает с числом этих пациентов в больницах.
Это же и позволяет предположить, что наш минздрав относит к клинико-эпидемиологическому коронавирусу преимущественно только тех больных, которые были госпитализированы.
К примеру, если у вас дома кто-то болеет, но его не положили в больницу или не провели тест, он не попадет в статистику по COVID-19. Вероятно, не попадают туда и люди, которые лечатся самостоятельно дома даже от пневмонии.
Почему это опасно? Потому что даже после объединения статистики, реальную картину COVID-19 в Кыргызстане мы так и не видим. Мы видим только пациентов, которые уже находятся в тяжелом состоянии, когда им необходима госпитализация, а потенциальные больные с легкой или среднетяжелой формой в статистику не попадают.
Поэтому, данные по числу выздоровевших тоже вызывают сомнения. В среднем ежедневно сейчас выздоравливает по 1000 человек. Но кто эти выздоровевшие? Те, кого выписали из больниц? Те, кто получил отрицательный ПЦР-анализ? Все ли выписанные действительно излечились от коронавируса? Одно время минздрав в своих отчетах писал, что «при выписке результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные», но сейчас и этого не пишут.
В итоге, по данным Минздрава, во всей стране сейчас болеют чуть больше 7300 человек или всего 1.1 человек на тысячу населения. Представьте, что стадион «Спартак» заполнят случайными людьми со всего Кыргызстана — в нем окажется порядка 25 человек, больных коронавирусом. Это нереально мало, не правда ли?
Позитивные новости
Позитивные новости принес нам сервис Google Trends, который показывает популярность того или иного поискового запроса.
Анализ популярности запросов в гугле показывает, что такие слова как «кислородный концентратор», «КТ» (компьютерная томография), «клексан» и «пульсоксиметр» достигли пика своей популярности в Кыргызстане в начале июля.
Сегодня популярность этих запросов падает. Это может говорить о том, что стали налаживаться поставки, а люди смогли обзавестись необходимым. Создалась сеть контактов, когда переболевшие пациенты делятся информацией с другими людьми.
Еще одна хорошая новость в том, что число смертей, действительно, сокращается. За последнюю неделю эта цифра сократилась до 17 смертей в день в среднем.
Но при этом важно помнить, что статистика смертей также зависит от диагностики.
Если человек умер от пневмонии, но при этом нигде не был зафиксирован как больной коронавирусом, попадет ли он в статистику смертей при COVID-19? Не думаю. Поэтому данные о смертных случаях не выглядят полностью достоверными.
Эпидемию пока нельзя победить, но можно быть к ней готовыми
Очень опасно думать, что «страна победила коронавирус», «у страны получилось справиться» или «коронавирус идет на спад». Например, в мае депутат Жолдошбаев сказал, что «коронавирус, слава богу, отступает», а уже через месяц у нас началась вспышка.
Опыт других стран говорит о том, эпидемия есть везде. Только за июль число случаев коронавируса в мире выросло с 10 до 18 миллионов.
Но эпидемию можно контролировать.
В некоторых странах Европы и Азии, где были сильные вспышки весной, рост случаев коронавируса не остановился. Снятие ограничений ведет к возобновлению роста новых случаев коронавируса, как, например, в Китае, Южной Корее, Бельгии.
Число новых случаев в этих странах растет, но меньшими темпами. Смертей тоже стало меньше и резких скачков по этому показателю нет. Например, в Бельгии — в мире она занимает первое место по смертности на 1 млн населения — пик смертей пришелся на апрель. Сейчас в почти 12-ти миллионной стране, в которой во время вспышки умирало в день по 300 человек, в среднем умирает 3 человека ежедневно.
Коронавирус останется в нашей жизни, пока не появятся вакцина или коллективный иммунитет. Нужно понимать, что как только снимут какие-то ограничения, будут происходить вспышки. Нужно быть к ним готовыми: соблюдать физическую дистанцию, ограничивать контакты, носить маски, а забота о себе и близких должны стать неотъемлемой частью нашей жизни.
Редактура: Азиза Раимбердиева