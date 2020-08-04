Республиканский штаб сообщил, что за последние сутки коронавирус выявили у 25 медиков.

Большую часть зараженных медиков выявили в городе Ош — 8 случаев. В Иссык-Кульской области 5 новых случаев среди медработников, в Джалал-Абадской области — 4 случая.

В Чуйской и Ошской областях заразились по 3 медика, в Бишкеке коронавирус подтвердили у двоих медработников.

При этом из больниц выписаны 5 медработников, а из домашней изоляции отпущены 36 медиков.

Всего к пятому месяцу пандемии в Кыргызстане заразились 2 854 медика.

«Около половины инфицированных сотрудников организаций здравоохранения составил средний медперсонал: помощники санврачей и эпидемиологов, лаборанты, медсестры», — рассказала на брифинге 3 августа глава управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

В минздраве подсчитали, что средний возраст инфицированных медработников составил 45 лет. При этом, по словам Акматовой, возраст заразившихся медиков варьируется от 23 до 69 лет.

85% всех медработников с диагнозом COVID-19 — женщины, остальные 15% — мужчины.

По количеству зараженных медиков лидируют три самых густонаселенных административных единицы Кыргызстана. Треть всех зараженных медиков выявили в Бишкеке — 33,7%, в Чуйской области — 19,8%, в Оше — 13,8% от общего количества медработников с диагнозом COVID-19.

Больше половины медиков — 1 894 человека — уже выписаны с выздоровлением, подтверждена смерть 73 медработников.