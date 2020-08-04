Правительство планирует реконструировать кольцевую автодорогу от села Корумду до села Балбай Баатыр Иссык-Кульской области. Кредитные средства на реабилитацию трассы — $116 миллионов — будут привлечены из финансовых институтов Ближнего Востока.
80,5 км автодороги после ремонта станут трассой международного значения с четырехполосной проезжей частью. Предусмотрено строительство тротуаров, остановок, велосипедных дорог, установка арычных лотков и осветительных ламп.
Кабмин планирует завершить проект к концу 2025 года.
Источники финансирования
Общая стоимость ремонта дороги составит $128 млн, правительство должно будет выделить $12,1 млн на этот проект.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал 4 августа закон «О ратификации кредитного соглашения между КР и Саудовским фондом развития».
Кредитное соглашение было подписано 16 декабря 2019 года в городе Эр-Рияд Саудовской Аравии. Парламент принял закон о его ратификации 25 июня 2020 года.
Саудовский фонд развития предоставит кредит в размере эквивалентном $35 миллионов с 1% ставкой годовых на срок 25 лет, 5 лет из которых будут льготными.
Оставшиеся $80,9 млн правительство планирует привлечь в кредит из следующих источников:
- Кувейтский фонд арабского экономического развития — $28,9 млн;
- Фонд развития Абу-Даби — $22 млн;
- Исламский банк развития — $20 млн;
- Фонд международного развития ОПЕК — $10 млн.
Статьи расходов
Пресс-служба президента сообщает, на что будут потрачены эти $128 млн:
- Строительные работы — $110 млн;
- Непредвиденные расходы — $11,6 млн;
- Консультационные услуги (проектирование и надзор) — $4 млн;
- Оборудование для содержания дорог — $1,5 млн;
- Содержание отдела реализации проекта — $500 тысяч;
- Оборудование для весового контроля транспортных средств — $340 тысяч;
- Финансовый аудит — $50 тысяч.
Долгострой Балыкчы — Корумду
Это уже второй крупный проект по реконструкции автодороги в Иссык-Кульской области. В ноябре 2015 года на средства из госбюджета были начаты строительные работы на участке трассы между городом Балыкчы и селом Корумду.
Дорогу планировали реконструировать к началу Вторых всемирных игр кочевников — к сентябрю 2016 года. Однако она до сих пор не доделана, потому что у правительства на это нет средств.
В начале стройки затраты на реконструкцию 104 км дороги оценивали в 6,8 млрд сомов. Выиграла тендер и начала строительство китайская компания «Лонг Хай».
Позже выяснилось, что у нее не было лицензии для строительства, а тендер прошел с грубыми нарушениями. Бывший тогда премьер-министром Темир Сариев и Аргынбек Малабаев, возглавлявший минтранс, из-за скандала с тендером покинули свои должности.
Кабмин перестал перечислять подрядчику деньги в августе 2017 года. Тогда стройкомпания задержала зарплату рабочим на пять месяцев.
В 2018 году правительство возобновило строительство, но не обошлось без повторных задержек по выплате заработной платы. Тогда около 200 строителей вышли на забастовку.
Власти должны отремонтировать еще 35 километров трассы, и на это им нужно более 2 млрд сомов.
Еще в апреле 2016 года Жээнбеков, будучи главой кабмина, хотел продать мобильный оператор «Мегаком», чтобы оплатить строительство, но сделка сорвалась.
Жээнбеков тогда также сказал, что расторжение договора с компанией-подрядчиком обойдется государству в 2,5 млрд сомов.