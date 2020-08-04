Правительство планирует реконструировать кольцевую автодорогу от села Корумду до села Балбай Баатыр Иссык-Кульской области. Кредитные средства на реабилитацию трассы — $116 миллионов — будут привлечены из финансовых институтов Ближнего Востока.

80,5 км автодороги после ремонта станут трассой международного значения с четырехполосной проезжей частью. Предусмотрено строительство тротуаров, остановок, велосипедных дорог, установка арычных лотков и осветительных ламп.

Кабмин планирует завершить проект к концу 2025 года.

Источники финансирования

Общая стоимость ремонта дороги составит $128 млн, правительство должно будет выделить $12,1 млн на этот проект.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал 4 августа закон «О ратификации кредитного соглашения между КР и Саудовским фондом развития».

Кредитное соглашение было подписано 16 декабря 2019 года в городе Эр-Рияд Саудовской Аравии. Парламент принял закон о его ратификации 25 июня 2020 года.

Саудовский фонд развития предоставит кредит в размере эквивалентном $35 миллионов с 1% ставкой годовых на срок 25 лет, 5 лет из которых будут льготными.

Оставшиеся $80,9 млн правительство планирует привлечь в кредит из следующих источников:

Кувейтский фонд арабского экономического развития — $28,9 млн;

Фонд развития Абу-Даби — $22 млн;

Исламский банк развития — $20 млн;

Фонд международного развития ОПЕК — $10 млн.

Статьи расходов

Пресс-служба президента сообщает, на что будут потрачены эти $128 млн:

Строительные работы — $110 млн;

Непредвиденные расходы — $11,6 млн;

Консультационные услуги (проектирование и надзор) — $4 млн;

Оборудование для содержания дорог — $1,5 млн;

Содержание отдела реализации проекта — $500 тысяч;

Оборудование для весового контроля транспортных средств — $340 тысяч;

Финансовый аудит — $50 тысяч.

Долгострой Балыкчы — Корумду

Это уже второй крупный проект по реконструкции автодороги в Иссык-Кульской области. В ноябре 2015 года на средства из госбюджета были начаты строительные работы на участке трассы между городом Балыкчы и селом Корумду.

Дорогу планировали реконструировать к началу Вторых всемирных игр кочевников — к сентябрю 2016 года. Однако она до сих пор не доделана, потому что у правительства на это нет средств.

В начале стройки затраты на реконструкцию 104 км дороги оценивали в 6,8 млрд сомов. Выиграла тендер и начала строительство китайская компания «Лонг Хай».

Позже выяснилось, что у нее не было лицензии для строительства, а тендер прошел с грубыми нарушениями. Бывший тогда премьер-министром Темир Сариев и Аргынбек Малабаев, возглавлявший минтранс, из-за скандала с тендером покинули свои должности.

Кабмин перестал перечислять подрядчику деньги в августе 2017 года. Тогда стройкомпания задержала зарплату рабочим на пять месяцев.

В 2018 году правительство возобновило строительство, но не обошлось без повторных задержек по выплате заработной платы. Тогда около 200 строителей вышли на забастовку.

Власти должны отремонтировать еще 35 километров трассы, и на это им нужно более 2 млрд сомов.

Еще в апреле 2016 года Жээнбеков, будучи главой кабмина, хотел продать мобильный оператор «Мегаком», чтобы оплатить строительство, но сделка сорвалась.

Жээнбеков тогда также сказал, что расторжение договора с компанией-подрядчиком обойдется государству в 2,5 млрд сомов.