Оригинал материала опубликован в украинском издании «Hromadske». Автор: Дмитрий Симонов.

Covid-19 — не первая и не последняя болезнь, вокруг которой возникают фейки и мифы. Например, так называемые ВИЧ-диссиденты настаивают на том, что СПИД не связан непосредственно с вирусом иммунодефицита человека, а имеет другие причины.

Существует также абсолютно ложная информация о том, что онкологические заболевания можно легко вылечить с помощью голодания. А еще известно множество самых разнообразных альтернативных методик лечения тех или иных недугов, которые являются неэффективными и не имеют никакого научного обоснования.

Но ситуация с Covid-19 сложнее, поскольку это заболевание появилось меньше года назад. С одной стороны, неизвестная ранее болезнь, как и любая новая проблема, легко становится поводом для страха — или наоборот, легкомысленного игнорирования. И то, и другое является благоприятной средой для возникновения и распространения фейков.

С другой стороны, наши знания о коронавирусной инфекции пока недостаточны. Уже есть научные результаты, исследования продолжаются, но неизвестного остается много. Именно поэтому рядом с откровенными фейками, которые вообще не имеют ничего общего со здравым смыслом и логикой, случаются спорные моменты. Они нуждаются в специальной научной проверке, без которой никто точно не может сказать, правда это или нет.

Пример — история с препаратом гидроксихлорохином. Его эффективность в лечении Covid-19 сегодня не доказана. С научной точки зрения это означает, что он не работает. Если кто-то утверждает обратное — сосед, популярный блоггер, министр или президент США, то он говорит неправду — или сознательно, или потому, что даже на базовом уровне не знаком с научным методом и принципами доказательной медицины. Но о действенности этого лекарственного средства не просто дискутировали в профессиональных кругах — ее изучали во многих исследованиях. Значит, у специалистов были определенные основания предполагать, что препарат может помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Другой пример — роль прививки БЦЖ в уменьшении смертности от коронавирусной инфекции. Эту вакцину создали и использовали задолго до того, как мы познакомились с коронавирусом. Когда начала появляться информация о том, что эта вакцина способствует меньшей смертности от Covid-19, часть экспертов отнеслась к ней скептически. Однако через несколько месяцев получили результаты исследования, которые достаточно убедительно свидетельствуют о том, что БЦЖ, скорее всего, уменьшает смертность от коронавируса. Как это работает — пока не совсем понятно. Но для нас главное, что благодаря новым научным исследованиям могут меняться наши представления о том, что является правдой, а что ею не является.

«Это не более опасно, чем грипп»

Очень популярное утверждение, но оно неконкретно. Если принимать во внимание только отдельных людей, переболевших Covid-19 в легкой форме или вообще без симптомов, то оно может показаться обоснованным. Но если посмотреть на общую картину, то это не так. По данным ВОЗ, от сезонного гриппа ежегодно в мире умирает 290-650 тысяч человек. Covid-19 люди вообще болеют чуть больше, чем полгода, и за это время количество умерших уже перевалило за 670 тысяч. «Много» это или «мало» — отдельный вопрос. Однако уже этого достаточно, чтобы не считать коронавирусную инфекцию «не более опасной, чем грипп».

Антибиотики и Covid-19

Возбудитель Covid-19 — вирус. Антибиотики действуют на бактерии, но не на вирусы, которые существенно отличаются по своему строению. Поэтому лечение коронавирусной инфекции таким образом невозможно и может навредить. Так же, как и в случае с гриппом. Ведь неправильное применение антибиотиков является причиной возникновения разновидностей бактерий, устойчивых к этим препаратам. На практике это означает, что сравнительно легкие болезни, вызванные такими возбудителями, лечатся очень сложно или не лечатся вообще и могут привести к смерти.

В то же время, если на фоне Covid-19 возникли осложнения бактериальной природы, лечение антибиотиками может быть уместным и даже необходимым. Но в любом случае диагноз со всеми деталями может поставить только врач.

Диагностика коронавирусной инфекции путем задержки дыхания

Существует ошибочное представление о том, что человек, который может на 10 секунд задержать дыхание и при таких условиях не кашлять и не испытывать дискомфорта, не болен Covid-19. ВОЗ отмечает, что это неправда. Таким способом нельзя диагностировать ни Covid-19, ни другие заболевания дыхательной системы, это может подтолкнуть человека к ошибочным выводам о состоянии собственного здоровья и подвергнуть опасности его самого и других людей. Только специальные тесты могут с определенной точностью выявить, есть ли в организме человека вирус.

Алкоголь не помогает, но навредить может

Спиртные напитки не могут вылечить коронавирусную инфекцию или предотвратить ее. В общем, современная медицина склоняется к тому, что не существует минимальной безопасной дозы алкоголя. Простыми словами это означает, что идеальный вариант с точки зрения медицины — вообще не употреблять спиртных напитков. Всё, что крепче, чем «ноль», является источником потенциальных проблем.

С алкоголем существует и другая опасность. В Иране, например, десятки людей умерли от употребления метилового спирта, поскольку поверили, что он может защитить их от коронавируса.

«Вакцина есть, но ее скрывают»

Это один из многих вариантов мифа о том, что «ученые скрывают» или «правительство скрывает». Недавно такое заявление сделала известная певица Мадонна. Люди, не знакомые с тем, откуда берутся лечебные препараты, могут в это поверить. Но на самом деле невозможно даже предположить, что антивирус уже существует, однако сохраняется в тайне. Ведь над созданием вакцин работают группы ученых, а к испытаниям привлекают тысячи добровольцев. Трудно представить, как при таких условиях может сохраняться секретность.

Без проведения полноценных клинических испытаний никто не может знать, работает ли вакцина или нет. Сегодня на разных стадиях ведутся разработки более сотни вакцин. Часть из них исследуют на людях и демонстрируют обнадеживающие результаты. Но этого категорически недостаточно для того, чтобы утверждать, что «антивирус есть». Один или несколько таких препаратов действительно могут быть действенными, но не существует другого пути узнать это, как только дождаться результатов всех необходимых исследований. По разным оценкам, эффективная, безопасная и утвержденная одним из важных государственных регуляторов (таких, как FDA, Управление по продовольствию и медикаментам США) вакцина может появиться в следующем году. Хотя часть экспертов даже такой сценарий считает слишком оптимистичным.

«Эффективный препарат»

С этим словосочетанием может возникать множество недоразумений. Например, какой-то препарат смог хорошо подавить размножение вируса «в пробирке», или «in vitro», как говорят ученые. Когда СМИ или пользователи соцсетей пишут об этом и называют средство «эффективным», они вводят читателей в заблуждение. Ведь как бы хорошо препарат не работал «в пробирке», это вовсе не гарантирует, что он вообще хоть как-то повлияет на организм человека. Или же средство может оказаться действенным, но с серьезными побочными эффектами. Тогда от его результативности нет никакой пользы.

Даже хорошие показатели в процессе исследований на крысах или обезьянах вовсе не гарантируют того, что препаратом можно лечить людей. Если медицинские работники давали новое (для лечения этой болезни) средство пяти или семи людям в госпитале и они выздоровели, то это также не означает, что оно эффективно. Это может оказаться случайностью, поскольку пациенты могли бы выздороветь даже без него. Если президент США уверенно заявляет о действенности лекарств, но не дает ссылки на серьезные научные источники — это тоже не более, чем его личное мнение.

Если препарат испытали на большой группе людей (сотни или тысячи) по строгим правилам, результаты опубликовали в одном из специальных журналов, а другие специалисты не нашли ошибок в исследовании, тогда он действительно может считаться эффективным. Такие средства регистрируют соответствующие регуляторные органы стран, и врачи назначают их пациентам.

Насекомые ни при чем

Ни домашние мухи, ни комары не могут переносить коронавирус. По крайней мере, сегодня нет научных оснований считать иначе — и это хорошие новости. Ведь комары действительно могут и переносят возбудителей различных опасных болезней, например малярии, вируса Зика, чикунгуньи, денге и других. Поэтому основные правила профилактики коронавирусной инфекции остаются неизменными — социальная дистанция, ношение маски и гигиена рук.