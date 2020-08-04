Пресс-служба минздрава сообщила, что утром 4 августа 54 медработника из столичных медучреждений выехали на реабилитационный отдых в пансионат «Дилорам».

Правительство решило отправлять на реабилитацию и восстановление здоровья медработников, которые проработали в очагах инфекции, переболели COVID-19 и пневмонией.

«Это как раз те меры по восстановлению здоровья медиков, переболевших и имеющих положительные результаты от лечения. Будет та категория, которая будет проходить реабилитацию на Иссык-Куле», — сказала на брифинге 29 июля вице-премьер министр Аида Исмаилова.

Также Исмаилова 31 июля на брифинге сообщила, что правительство увеличило компенсации медработникам, которые работают в очагах и «красных зонах». По её словам на компенсационные выплаты медикам за июль из бюджета выделили более 450 миллионов сомов.

На 4 августа в Кыргызстане 2 854 медработников заразились коронавирусом или болеют внебольничной пневмонией, из них выписаны с выздоровлением 1 894 медика.

По данным минздрава, за всё время пандемии в Кыргызстане скончались 73 медработника с COVID-19 и пневмонией.

Заразившимся коронавирусом медикам полагается компенсация в 200 тысяч сомов, а семьям погибших — в миллион. Но перед тем, как выплатить компенсацию, специальная комиссия при министерстве будет тщательно проверять каждый случай.

Глава финуправления минздрава Муктарбек Баймурзаев на брифинге 3 августа сообщил, что компенсацию в 200 тысяч сомов выплатили только 4 медикам. Остальные медики, которые подали заявку в минздрав на компенсацию, по информации чиновников, должны дополнить пакет документов.

По данным минздрава, компенсация в один миллион сомов выплачена только семьям двух погибших медиков. Это родные Жузумкан Кокумбаевой и Альберта Исмаилова, у обоих врачей был диагностирован COVID-19.

Еще 71 случай смерти медиков с коронавирусом или пневмонией, признанный минздравом, сейчас рассматривается комиссией.