Пресс-служба правительства сообщила, что обсервацию «Семетей» на бывшей авиабазе «Ганси» близ Бишкека, где проходят лечение пациенты с COVID-19, планируют переоборудовать в инфекционную больницу на тысячу коек.

Вопрос переоборудования обсервации в больницу обсудили вице-премьер-министр Аида Исмаилова и заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев с инфекционистами из России.

«Здесь предлагается развернуть достаточное количество коечного фонда, в том числе дополнительно оснастить современным оборудованием реанимационное отделение и приемный блок», — сообщили в пресс-службе.

Специалисты из России отметили, что создание инфекционной больницы на базе обсервации даст возможность медучреждениям принимать пациентов с другими болезнями в штатном режиме.

По словам Исмаиловой, на бывшей базе «Ганси» можно развернуть больше одной тысячи коек и создать лабораторию на базе больницы.

Ранее премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что правительство переоборудует муниципальные здания в инфекционные больницы, чтобы подготовиться ко второй волне пандемии COVID-19. Также будут построены инфекционные больницы в Бишкеке и Оше.

Власти приняли такое решение после сильной июльской вспышки коронавируса в Бишкеке, когда в больницах не хватало мест. Тогда они даже открыли дневные и ночные стационары, чтобы разгрузить лечебницы.

По данным минздрава, в Кыргызстане на 4 августа зарегистрировано 37 541 случай заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией. Вылечились за время пандемии 28 743 пациента. Умерли 1 427 человек с диагнозом COVID-19.