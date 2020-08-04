Глава Бишкекского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (БНИЦТиО) Сабырбек Джумабеков сообщил, что пострадавшую в ДТП певицу Асель Кадырбекову выписали из больницы.

По словам врача, она находится дома уже около 10 дней и продолжает проходить реабилитацию дома.

«Ей сделали операцию на ключицу. Она ходит самостоятельно, ест, разговаривает. Состояние улучшилось. Сейчас идет процесс реабилитации», — сказал Джумабеков.

Авария с участием автомобиля ГБР произошла 26 июня в Бишкеке — ее запечатлели камеры наблюдения. В проезжающую «Тойоту», за рулем которой была певица Асель Кадырбекова, на большой скорости врезался автомобиль группы быстрого реагирования (ГБР).

Кроме певицы в аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля ГБР – у одного из них сотрясение мозга, но он в стабильном состоянии. В гораздо более тяжелом состоянии была Кадырбекова – она впала в кому. У нее тяжелая черепно-мозговая травма и перелом шейного позвонка.

«Факт ДТП был зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье «Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств». Подозреваемый задержан. Он лежит в больнице, к нему приставлен конвой», – сообщили в ГУВД Бишкека 30 июня.

По данным ведомства, Свердловский районный суд назначил ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО-1 сроком на один месяц.