Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетил Иссык-Кульскую область 3–4 августа с двухдневной рабочей поездкой. Сейчас в этом регионе наблюдается вспышка коронавирусной инфекции. Если на 21 июля в Иссык-Кульской области зарегистрировали всего 1 476 случаев заражения коронавирусом, то на 4 августа их уже 2 914 заразившихся.

Глава государства побывал в городах Каракол и Чолпон-Ата, а также в Ак-Суйском районе. Рассказываем, что он там делал и что пообещал.

Производство СИЗов для медиков

Президент 3 августа посетил текстильное предприятие «Айко Сейко» в Ак-Суйском районе, которое начало выпускать средства индивидуальной защиты для медиков. Средства защиты будут поставлены в регионы страны.

По словам руководителя Кубана Жусуева, предприятие занимается пошивом спецодежды для различных организаций, в том числе и силовых структур страны.

«”Айко Сейко” в переводе с японского языка означает стремление к успеху, точности. Мы имеем деловые связи с японскими компаниями. Наш девиз: обеспечим кыргызстанцев одеждой отечественного производства», — сообщил Жусуев.

Он также рассказал о проблеме с задержкой на границе импортных компонентов для производства, из-за чего срываются сроки контрактов и нарушаются договоренности с партнерами. По его словам, на фабрику можно трудоустроить 120 человек, но в целях профилактики заражения коронавирусом сейчас работают 60 сотрудников.

Сооронбай Жээнбеков одобрил смену деятельности «Айко Сейко» с учетом сложившейся ситуации в стране и поручил госорганам и в дальнейшем помогать предприятию.

Медицина в Иссык-Кульской области

Президент посетил медицинские объекты Иссык-Кульской области. После осмотра здания Иссык-Кульской областной объединенной больницы в Караколе Жээнбеков рекомендовал правительству внести его в перечень объектов, в которых проведут капитальный ремонт до наступления зимы.

В этой больнице находятся 245 койко-мест для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. При этом у больницы два здания, которым нужна реконструкция. После ремонта в этих зданиях можно организовать еще 175 койко-мест. На эти цели требуется около 20 млн сомов.

Жээнбеков также посетил дневные стационары в Караколе (50 койко-мест) и в селе Теплоключенка Ак-Суйского района (28 койко-мест). По данным минздрава, в стационар Каракола ежедневно обращаются до 400 человек, в стационаре в Теплоключенке медпомощь получили уже более тысячи человек.

Президент поблагодарил медработников «за их самоотверженный труд в столь непростое для страны время» и отметил, что все вопросы по их соцзащите находятся под контролем. По его словам, во всех регионах скоро будет начато строительство комплексных больниц.

В Ак-Суйском районе Жээнбеков также посетил Центр семейной медицины – он обслуживает более 60 тысяч жителей со всего района.

Чистая вода в селе Ак-Булак

Глава государства ознакомился с тем, как проходит строительство системы водоснабжения в селе Ак-Булак – этот проект должен обеспечить чистой водой более 2 тысяч сельчан. Сейчас выполнено 59% строительных работ, проложено 3700 метров водопроводных труб и установлен один трансформатор.

Во время встречи с Жээнбековым жители села рассказали, что опасаются, что строительство могут остановить, как это часто бывает в отдаленных селах.

«Экономические трудности, с которыми столкнулась страна вследствие пандемии коронавирусной инфекции, не повлияют на реализацию проектов по обеспечению населения чистой водой», — заявил президент.

По его словам, защита здоровья людей, развитие туризма и регионов невозможны без наличия чистой воды. На реализацию этой программы помимо бюджетных средств привлекаются гранты извне.

«До конца моего президентского срока я намерен обеспечить доступ населения к воде по всей стране», — пообещал Жээнбеков.

Строительство дорог

Президент ознакомился с тем, как ведутся ремонт и строительство внутренних дорог в Иссык-Кульской области.

В Караколе ремонтируют улицу имени Жусупа Абдрахманова – впервые с 1970 года. Ремонт общей стоимостью 74 млн сомов планируют завершить к 1 ноября. В селе Теплоключенка Ак-Суйского района асфальтируют три улицы, завершение работ стоимостью в 15 млн сомов запланировано на 25 августа.

«В прошлые годы на проблему внутренних дорог обращалось мало внимания, местные жители жаловались на их плохое состояние, в некоторых регионах они были разрушены. Сейчас вопрос строительства и ремонта внутренних дорог строит на особом контроле», — сказал Жээнбеков на встрече с депутатами местного кенеша.

Сельскохозяйственные предприятия региона

В ходе командировки президент посетил одно из крупнейших предприятий Иссык-Кульской области – молокоперерабатывающий завод «Ак-Булак плюс» в Караколе.

«Политика по развитию регионов направлена на создание рабочих мест в регионах, что помогает разрешить проблемы с внутренней и внешней миграцией», — подчеркнул Жээнбеков во время беседы с трудовым коллективом.

Он заявил, что несмотря на пандемию коронавируса, не забывает о реальном секторе и поддержке малого и среднего предпринимательства.

Глава государства также посетил семенной сельскохозяйственный кооператив «Заря». В 2014 году он был признан «Ведущим налогоплательщиком в Кыргызстане» и награжден специальным значком за вклад в бюджет страны. Здесь выращиваются овцы, коровы, яки и лошади.

«Развитию сельского хозяйства, поддержке сельских предпринимателей и впредь будет уделяться большое внимание», — подчеркнул он.