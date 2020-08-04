Полномочный представитель правительства в Баткенской области Алишер Абдрахманов сообщил, что в городе Баткен начаты работы по перепрофилированию старого здания областного центра семейной медицины в инфекционную больницу.

Для этого в здании проведут капитальный ремонт. На эти работы правительство выделило более 12 миллионов сомов.

«В настоящее время работа уже ведётся, а строительство планируется завершить в течение месяца», — сказал полпред.

Абдрахманов также сообщил, что для предотвращения распространения коронавируса с 23 июля во всех районах области медики совместно с представителями органов местной власти начали подворовые обходы.

«Медработники на местах проведут осмотр, проконсультируют, в случае необходимости, направят в стационар на лечение. На сегодняшний день проверено 2150 семей», — сказал полпред.

Премьер-министр Кубатбек Боронов рассказал 28 июля, что правительство переоборудует муниципальные здания в инфекционные больницы, чтобы подготовиться ко второй волне пандемии COVID-19. Также будут построены инфекционные больницы в Бишкеке и Оше.

Власти приняли такое решение после сильной июльской вспышки коронавируса в Бишкеке, когда в больницах не хватало мест. Они также открыли дневные и ночные стационары, чтобы разгрузить лечебницы.

На 4 августа в Кыргызстане выявлены свыше 37 тысяч случаев инфицирования коронавирусом или внебольничной пневмонией, из которых 1 643 случая зарегистрированы в Баткенской области. Всего с начала пандемии в Кыргызстане скончались 1 427 человек.

Фото на главной иллюстрированное.