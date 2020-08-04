Минздрав сообщил о 7 летальных исходах за прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом.

В Бишкеке умерли три человека. В городе Ош, Джалал-Абадской, Чуйской и Таласской областях скончалось по одному пациенту.

Такое однозначное число в статистике смертности озвучивалось в последний раз 2 июля. Тогда еще не объединили данные по COVID-19 и внебольничной пневмонии.

К августу число ежедневно фиксируемых смертей пациентов с COVID-19 заметно уменьшилось — в середине месяца ежедневно сообщали о порядка 70 погибших.

30 июля в Кыргызстане провели траур по умерших за время пандемии, а к 4 августу, за почти пять месяцев пандемии, умерли как минимум 1 427 человек. Эту цифру сообщает минздрав. Более 70 из них, по оценке того же минздрава — это медики.