Республиканский штаб сообщил 3 августа, что в городе Нарын начато строительство новой инфекционной больницы. Такое решение было принято, потому что «отсутствует подходящее здание для капитального ремонта», где можно было бы организовать лечебницу. Ранее планировалось перепрофилировать здание воинской части № 93 546 Вооруженных сил в больницу на 120 койко-мест.

Больницу построят за счет государства — это будет легкая конструкция. Строители учтут климатические условия города.

В лечебнице оборудуют современные бокс-палаты, где будут созданы комфортные условия для пациентов. 20 коек из 70 будут оснащены для отделения интенсивной терапии. Строительные работы идут круглосуточно и здание хотят завершить в течение месяца.

В самой Нарынской областной больнице, где сейчас лечат пациентов с коронавирусом, 3 августа заработала централизованная система подачи жидкого кислорода в стационары.

Штаб сообщил, что жидким кислородом будут обеспечены пациенты отделений ангионеврологии, терапии, кардиологии, инфекционного отделения и аптека.

Государство выделило на строительство новой централизованной системы 5 миллионов сомов. Строительством занималась компания «Бишкек Тех Газ».

«Установка централизованной системы подачи жидкого кислорода значительно облегчит лечение пациентов, потому обеспечит больных кислородом на 99%. Запасов кислорода хватит на 1-2 месяца, в зависимости от потребления», — передает слова главврача Нарынской областной больницы Чынгыза Нарынбекова Штаб.

Премьер-министр Кубатбек Боронов рассказал 28 июля, что правительство переоборудует муниципальные здания в инфекционные больницы, чтобы подготовиться ко второй волне пандемии COVID-19. Также будут построены инфекционные больницы в Бишкеке и Оше.

Власти приняли такое решение после сильной июльской вспышки коронавируса в Бишкеке, когда в больницах не хватало мест. Они также открыли дневные и ночные стационары, чтобы разгрузить лечебницы.

В самом Нарыне такая вспышка была в мае. Там было зафиксировано достаточно много случаев заражения коронавирусом относительно населения области. Тогда коронавирусом заразился даже вице-мэр Нарына, а единственный роддом хотели закрыть на карантин, потому что роженицы заразились COVID-19.



Сейчас эпидситуация в Нарыне стабилизировалась. По данным на 4 августа, в Нарыне зафиксировано 1528 случаев заражения, при этом по всей республике коронавирусом заразились 37 541 человек. Выздоровевшими считаются 28 743 пациента. Умерли 1427 человек с коронавирусом.