В телеграм-паблик «Сейчас KG» очевидцы прислали видео пожара в кафе «Ак-Шумкар» в Оше. В пресс-службе МЧС сообщили, что пожар потушен.

По данным МЧС, информация о пожаре поступила в 11:08, а пять расчетов к 12:28 полностью потушили возгорание. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Бишкеке 30 июля также случился пожар, тогда сгорело кафе «Людмила». По данным МЧС, пострадавших не было.

В июне этого года при пожаре в тандырной и аптеке на пересечении улиц Сухэ Батора и Юнусалиева погиб человек. Пожар был полностью ликвидирован к вечеру при участии шести пожарных расчетов.

Очевидцы сообщали, что горела не только тандырная, но и кафе, аптека, точка фастфуда и магазин.

В ноябре 2019 года в центре столицы взорвался газовый баллон в кафе быстрого питания «Антошка». Во время пожара погибла сотрудница кафе, 15 человек получили ожоги разной степени, семь из них были детьми.

Через неделю после этого госэкотехинспекция начала проверять заведения быстрого питания на соблюдение техники безопасности.