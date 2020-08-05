В соцсетях 3 августа появились фотографии двух парней, которые позируют с застреленными белыми аистами в Джалал-Абадской области. На фото можно увидеть несколько птиц и парня, который держит ружье.

Представитель Департамента сохранения биоразнообразия в Джалал-Абаде Туратбек Сатимбаев сообщил изданию «Турмуш», что он обратился в милицию с просьбой найти и наказать парней.

В УВД Джалал-Абадской области «Клоопу» сообщили, что ведется розыск молодых людей.

«Материал у нас зарегистрирован и был передан сотрудникам того региона. О результатах сообщим дополнительно», — сказал пресс-секретарь ведомства Нурдин Жээнтаев.

Аисты занесены в Красную книгу Кыргызстана как особо охраняемые животные. За незаконный отстрел полагается штраф — по 30 тысяч сомов за каждого белого аиста.