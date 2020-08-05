Обновлено в 15:37

Глава управления общественного здравоохранения Айнура Акматова на брифинге 5 августа сообщила, что по итогам работы спецкомиссии руководитель Городской клинической больницы №1 Бишкека Жусуп Бошкоев был отстранен от должности.

«Комиссия работала по тем вопросам, которые освещались в СМИ. По использованию средств индивидуальной защиты, которые были поставлены волонтерами и другими организациями», — объяснила причину отстранения главврача Акматова.

Сейчас больницей, в которой лечат пациентов с коронавирусом, временно руководит заместитель Бошкоева по организационной работе и инфекционному контролю.

Бошкоев уточнил «Клоопу», что его отстранили от должности «временно» на период расследования комиссии. Он сказал, что, по Трудовому кодексу, минздрав не может уволить главврача без решения правоохранительных органов.

«Но я не оспариваю их решение. Сейчас я не хожу в больницу, чтобы не жаловались. Обидно только, что слова 26-летнего парня считают правдой, а мне, профессору, доктору медицинских наук не верят. Дошли до президента, дали не достоверную информацию. Этих 550 масок хватает только на три захода, на три дня. В то время работали 160 человек — надели, выкинули», — сказал Бошкоев.

Ранее минздрав направил специальную комиссию в городскую больницу №1 расследовать два скандала, связанных с временно отстраненным главврачом Бошкоевым.

«Где маски? — Вот маски»

Спортсмен и волонтёр Абдурахманхаджи Муртазалиев 9 июля заявил, что медики бишкекской клинической больницы №1 не получили маски и антибиотики, которые он закупил на собранные средства.

Он опубликовал на своей странице в Инстаграм видео, в котором сотрудники больницы говорят, что им не выдавали защитные респираторы, привезенные волонтером.

«Для 1-ой городской больницы мы закупили респираторы FFP3 550 штук и 200 ампул левофлоксацина на сумму в 250 000 сомов. Всё, что мы закупили было передано главврачу 1-ой городской больницы Бокошеву Жусупу под видеозапись, которая впоследствии была опубликована в соцсети Инстаграм», — пишет волонтер в описании видео.

Тогда Бошкоев сообщил «Клоопу», что все СИЗ, которые поступают от волонтёров, используются по мере израсходования.

Сотрудники медучреждения также записали видео, на котором рассказали, что все медпринадлежности и препараты, которые поступили от волонтёров, хранятся на складе, потому что врачей уже обеспечили необходимыми СИЗ на несколько дней вперёд.

Врачи на видео утверждают, что руководство больницы не перепродает гуманитарную помощь и просит волонтёров не распространять недостоверную информацию.

Жалоба хирурга на начальство

Это не первый скандал, в котором фигурировал Бошкоев. За три дня до разбирательств из-за масок хирург из горбольницы №1 Доолот Ибраимов обратился к властям Кыргызстана с жалобой на главврача.

Он обвинил Бошкоева в коррупции, якобы тот «пишет сотрудникам записки» с именами для госпитализации.

Также Ибраимов заявил, что главврач не обеспечивает нормальные условия работы для медиков, а также не распределяет нормально средства индивидуальной защиты и медоборудование.

Бошкоев опроверг все обвинения Ибраимова и сказал, что мог бы судиться с ним, если бы на это было время.

Бошкоев сообщил, что все медсотрудники клинической больницы №1 обеспечены средствами индивидуальной защиты с запасом на 20 дней и он готов к проверке из минздрава.