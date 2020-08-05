Законодательство должно быть гуманным, а суд – объективным и беспристрастным, приговоры – справедливыми. Это требование современности, к которому государство и общество идет долгие годы, отменяя смертную казнь, каторжные работы, лагеря и пытки.

Такие перемены нужны для предотвращения старой карательной системы и признания обвиняемого личностью, который имеет право на жизнь, свободу и гармоничные взаимоотношения с обществом.

С января 2019 года в силу вступили новые Уголовный кодекс (далее УК) и Уголовно-процессуальный кодекс (далее УПК). Поправки в законодательстве привели к гуманизации наказаний и сокращению бюрократии в судебных процессах.

С новыми поправками некоторые преступления небольшой тяжести, которые раньше считались уголовными, также перешли в новый Кодекс о проступках — это такие статьи, как «Мошенничество» и «Кража в незначительном размере».

Например, раньше за кражу имущества от 2 тысяч сомов могли лишить свободы, то сейчас за кражу до 10 тысяч сомов назначают штраф или общественные работы. И это только одни из многих других изменений, которые направлены на гуманизацию правосудия.



Изменения в УПК избавило судебные процессы от бюрократии и устаревших методов работы.

Если до поправок участникам суда нужно было обязательно встречаться со следователем, чтобы дать вживую показания. Сейчас, если нет такой возможности и участник находится в отдаленной местности, закон позволяет никуда не ехать и рассказать все по видеосвязи с разрешения следователя.

Кроме того, свидетели и пострадавшие, которые сильно болеют, могут дать показания один раз и не ходить на каждое заседание суда. Это касается и детей, потому что частые визиты в суд могут повлиять на их психику. Такая практика называется «депонированием показаний», когда участник по объективным причинам не может посещать суд.

Также сейчас разрабатывается норма, благодаря которой в будущем участник суда, который находится за границей, может пройти допрос в своей стране пребывания через видеосвязь.

В новом кодексе увеличился и срок обжалования приговоров с 10 до 30 дней — то есть, если приговор судьи вам показался несправедливым, у вас есть месяц на обжалование.

Подробнее о новых законах вы можете прочитать по этой ссылке.