Партнерский материал с программой USAID-IDLO «Доверие суду».
Судебная система — это ветвь власти, которая всегда должна быть независимой и справедливой. Последние годы президенты нашей страны очень часто говорят о ее реформе — например, Сооронбай Жээнбеков на выступлениях рассказывает о цифровизации судов и кадровых переменах.
Реформы суда идут уже много лет и это постепенно происходит еще и благодаря поддержке многих международных донорских организаций.
Совместно с одной из них, программой USAID-IDLO «Доверие суду», мы собрали десять важных изменений в суде, которые произошли за последние пять лет
1
Гуманизация уголовного законодательства
Законодательство должно быть гуманным, а суд – объективным и беспристрастным, приговоры – справедливыми. Это требование современности, к которому государство и общество идет долгие годы, отменяя смертную казнь, каторжные работы, лагеря и пытки.
Такие перемены нужны для предотвращения старой карательной системы и признания обвиняемого личностью, который имеет право на жизнь, свободу и гармоничные взаимоотношения с обществом.
С января 2019 года в силу вступили новые Уголовный кодекс (далее УК) и Уголовно-процессуальный кодекс (далее УПК). Поправки в законодательстве привели к гуманизации наказаний и сокращению бюрократии в судебных процессах.
С новыми поправками некоторые преступления небольшой тяжести, которые раньше считались уголовными, также перешли в новый Кодекс о проступках — это такие статьи, как «Мошенничество» и «Кража в незначительном размере».
Например, раньше за кражу имущества от 2 тысяч сомов могли лишить свободы, то сейчас за кражу до 10 тысяч сомов назначают штраф или общественные работы. И это только одни из многих других изменений, которые направлены на гуманизацию правосудия.
Изменения в УПК избавило судебные процессы от бюрократии и устаревших методов работы.
Если до поправок участникам суда нужно было обязательно встречаться со следователем, чтобы дать вживую показания. Сейчас, если нет такой возможности и участник находится в отдаленной местности, закон позволяет никуда не ехать и рассказать все по видеосвязи с разрешения следователя.
Кроме того, свидетели и пострадавшие, которые сильно болеют, могут дать показания один раз и не ходить на каждое заседание суда. Это касается и детей, потому что частые визиты в суд могут повлиять на их психику. Такая практика называется «депонированием показаний», когда участник по объективным причинам не может посещать суд.
Также сейчас разрабатывается норма, благодаря которой в будущем участник суда, который находится за границей, может пройти допрос в своей стране пребывания через видеосвязь.
В новом кодексе увеличился и срок обжалования приговоров с 10 до 30 дней — то есть, если приговор судьи вам показался несправедливым, у вас есть месяц на обжалование.
Подробнее о новых законах вы можете прочитать по этой ссылке.
2
Институт пробации
Вместе с законами появилось понятие «пробация» — она разработана для того, чтобы помочь совершившим преступление людям приспособиться к жизни в обществе и не совершать повторно преступления.
В нем участвуют те, кто получил наказание в виде общественных или исправительных работ, ограничения свободы, освобожденные от уголовного наказания с применением пробационного надзора, условно-досрочно освобожденные или те, кому до освобождения остался год.
Также пробационный надзор могут назначить несовершеннолетним для воспитания или ограничения их поведения, которое может навредить обществу
Так как любое наказание — это психологическая травма и трудности, такие люди нуждаются в социально-правовой и психологической помощи, которую оказывает орган пробации.
Во время надзора участники могут получать лечение от зависимостей, психотерапию или участвовать в программах ресоциализации. У участников также есть ограничения и обязательства — например, они обязаны периодически отмечаться и им могут запретить контактировать с определенными людьми или выезжать за границу без разрешения.
3
Единый реестр преступлений и проступков
С января 2019 года заработал Единый реестр проступков и преступлений (ЕРПП) — он помогает гражданам отслеживать информацию о своем заявлении онлайн.
Если раньше нужно было звонить и спрашивать всё у следователя, который зачастую параллельно занят другими делами и заданиями. То сейчас отследить статус своего дела можно самостоятельно в любое время — нужно только отсканировать персональный QR-код.
ЕРПП ведётся шестью госорганами— МВД, Генпрокуратура, Госкомитет нацбезопасности, Таможенная служба, Финполиция и Госслужба исполнения наказаний.
Эта система помогает экономить процессуальное время и создает единую систему заявлений граждан. С ЕРПП власти также могут отслеживать актуальную правовую статистику, потому все данные теперь автоматизированы и не нужно перебирать кучу бумаг.
4
Улучшение инфраструктуры судов
С каждым годом растет доля финансирования судов — с 2013 года оно увеличилось в три раза (с 0,4% от общей расходной части бюджета государства до 1,2%). Также с принятием государственной целевой программы по развитию судебной системы с 2019 до 2022 года, в планах увеличение этой доли до 2%.
Достаточное финансирование нужно для того, чтобы укрепить финансовую независимость судебной ветви власти и улучшить условия труда работников аппарата суда и органов судебной власти.
Например, сейчас во всех судах Кыргызстана есть компьютеры, доступ к бесперебойному интернету и хотя бы по одному IT-специалисту. Улучшаются и сами здания судов — в более тридцати по всей стране был проведен капитальный ремонт.
Кроме этого, идут работы по строительству новых зданий — например, для Чаткальского райсуда Джалал-Абадской области и Балыкчинского городского суда Иссык-Кульской области. В новых зданиях есть по два зала суда, отдельные кабинеты для сотрудников судей, отдельные комнаты для архива, несовершеннолетних и медиаторов.
Верховный суд также переехал в бывший Дом правительства в центре столицы. Здание было отремонтировано и оснащено современным оборудованием, а еще в нем открыли шесть новых залов суда.
5
Новые судьи
Вместе с правовой реформой в судебной системе появились и новые молодые кадры — сейчас в Кыргызстане есть около 400 судей и больше половины из них работают не так давно. Также увеличивается количество кадров — это связано также с введением института следственных судей.
Новые сотрудники приносят свежий взгляд и новые идеи в работу судебной системы. Они более легче адаптируются к реформам и новым технологиям, которые более старшему поколению даются тяжелее.
Также идет ротация судей из судов с меньшей нагрузкой работы в суды, где очень много дел. Это улучшает качество рассмотрения дел.
После назначения, все эти судьи проходят обучение в Высшей школе правосудия. Также все судьи каждые три года проходят комплексное обучение чтобы улучшать и сохранять свои навыки.
Программа USAID-IDLO «Доверие суду» уже несколько лет поддерживает специально разработанную Комплексную программу обучения судей, где преподают высококвалифицированные тренеры с судейским опытом.
Новые технологии в судебной системе
6
Аудио- и видеофиксация в залах суда
С 2016 года в Кыргызстане активно внедряется система аудио- и видеофиксации в залах суда для более прозрачного и справедливого процесса. Эти записи нигде не публикуются, хранятся вместе с делом и выдаются сторонам процесса по ходатайству.
Раньше официально ход судебного заседания фиксировался, но только секретарями, которые писали все протоколы от руки. Сейчас в залах суда помимо этого, заседания дополнительно фиксируются и на электронные носители.
Еще в 2018 году только шесть залов одного суда были подключены к аудио- и видеофиксации судебных заседаний, уже в 2019 году это 77 залов в 20 судах по всей стране. И в ближайшем будущем таких технологичных судов станет еще больше.
Это помогает составить протокол заседания и предотвратить спорные моменты между сторонами — если у них возникнут вопросы, то они всегда могут запросить записи суда.
Для этого им нужно написать ходатайство об ознакомлении с записью или для выдачи ее копии. Записи заседаний хранятся 10 лет или больше в зависимости от срока хранения самого дела.
7
Автоматизированная информационная система
С 2015 года судебная система внедряет Автоматизированную информационную систему (АИС), которая меняет рабочий процесс судей, вытесняя бумажное делопроизводство электронным.
Если раньше в судах все документы хранились только на бумаге, которую можно порвать или потерять, то сейчас работники суда могут прочесть документы на электронных носителях.
Доступ к системе пока имеют только работники судов — уже более 750 сотрудников обучились работе с ней — это около 250 судей и свыше 500 работников аппарата.
В системе фиксируются все этапы судебного производства — от принятия дела в суд до вынесения окончательного судебного акта и дальнейших обжалований и исполнений. В АИС автоматически сохраняется вся хронология заседания и это помогает составлять более точные судебные отчеты и данные.
8
Обновление сайтов
Для удобства граждан обновился сайт act.sot.kg с более упрощенным поисковиком. Но самое крутое то, что на сайте теперь открыто публикуются сотни тысяч судебных решений.
Это случилось и благодаря поправкам в закон «о доступе к информации», которые с 2016 года обязали суды обнародовать акты без указания личной информации — имён, адресов и паспортных данных.
Судьями и их помощниками постоянно проводится работа для автоматического обновления базы данных — если в 2015 году в систему было загружено около 5 тысяч актов, то уже в 2019 году эта цифра достигла 62 тысяч.
На сайте можно найти архивы решений по всем видам дел: уголовным, гражданским, экономическим и даже административным. Всего сейчас есть данные о более 300 тысячах заседаний за 7 лет со статистикой за месяцы.
Все эти дела есть в открытом доступе и с их помощью можно делать интересные анализы решений на основе данных — например, вот такие.
Сайт Верховного суда www.sot.kg тоже улучшился и стал удобнее — на нем можно онлайн рассчитать какую госпошлину вам нужно заплатить за иск и подать электронное обращение — например, жалобу или подозрение на судью.
9
Автоматическое распределение дел
АИС включил в себя не только электронный документооборот, но и систему автоматического распределения дел между судьями, которая исключает человеческий фактор и предвзятость в судебной системе.
Например, если бы пять лет назад вас обвинили в порче имущества вашего соседа, то судьей по этому делу вполне мог оказаться его дядя или близкий друг.
Раньше дела между судьями распределял председатель суда — например, одним он давал только гражданские дела, а другие занимались уголовными. При этом, не было объективного ответа по каким критериям два разных уголовных дела распределялись между двумя судьями.
Это приводило к тому, что одни судьи могли получать более легкие дела, в другие — больше дел, да еще и запутанные и скандальные. Также это повышало коррупционные риски в судебной системе, которые сейчас с АРД они маловероятны.
Программа должна без участия людей распределять дела, определять состав судей и автоматически составлять график заседаний — это помогает увеличить прозрачность, уменьшить коррупцию и сделать судейство более беспристрастным. Кроме того, система ведет учет загруженности судей для равномерного распределения нагрузки.
10
Упразднение межрайонных судов
С 2018 года на базе межрайонные суды, которые раньше рассматривали административные и экономические дела, стали административными. Рассмотрение экономических дел было передано районным судам.
Таким образом, оптимизируется работа судебной системы и это сделало суд более доступным для жителей отдаленных районов, которым раньше приходилось ездить в областные центры для разрешения экономических конфликтов.
Данная публикация стала возможной благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Материал не обязательно отражает позицию USAID или Правительства США.