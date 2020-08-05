Глава Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова сообщила, что на 5 августа коронавирус выявили у 20 медицинских работников:

Бишкек – 2;

Ош – 4;

Ошской области – 5;

Джалал-Абадская область – 7;

Баткенской области – 2.

По информации Акматовой, за сутки из стационаров выписали четыре медработника, а из домашней изоляции отпущены 36 медиков.

Всего за время пандемии в Кыргызстане коронавирусом заразились 2 874 медицинских работника, а с выздоровлением выписали 1 934 медика. Согласно данным минздрава, за время пандемии скончались 73 медика.

В минздраве подсчитали, что средний возраст инфицированных медработников составил 45 лет. При этом, по словам Акматовой, возраст заразившихся медиков варьируется от 23 до 69 лет.

85% всех медработников с диагнозом COVID-19 — женщины, остальные 15% — мужчины.

По количеству зараженных медиков лидируют три самых густонаселенных административных единицы Кыргызстана. Треть всех зараженных медиков выявили в Бишкеке — 33,7%, в Чуйской области — 19,8%, в Оше — 13,8% от общего количества медработников с диагнозом COVID-19.