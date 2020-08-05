Я производил съемку в маске и халате, как медработник, хотя подозревал, что, возможно, уже переболел. Я не знаю наверняка, потому что не делал тест, но несколько недель назад я плохо себя чувствовал и оставался в изоляции, пока я не удостоверился, что выздоровел.

Когда я фотографировал, люди смотрели на меня с некоторой настороженностью, но большинство это не особо беспокоило. Их заботили другие, более важные вещи.

Одним из первых наиболее заметных случаев смерти от коронавируса была кончина 11 июля бывшего муфтия Кыргызстана Чубака ажы Жалилова. В морг пришло много людей, и они рыдали от горя. Это были искренние слезы.

И судя по тому, что многие из них надели средства индивидуальной защиты, можно было сказать, что они начали относиться к этому более серьезно. До этого многие, казалось, не особо беспокоились по поводу коронавируса.