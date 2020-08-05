Заместитель министра финансов Абдыбалы тегин Суеркул 5 августа сообщил, что правительство Кыргызстана на сегодняшний день получило от доноров 333,3 млн долларов. Из них на борьбу с коронавирусом было потрачено всего 44,1 млн по линии ФОМС.

По его словам, в затраты на эту сумму входят покупка средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, медикаментов, лабораторных реактивов, ИВЛ, ЭКГ, машин скорой помощи, а также компенсации медработникам. Остальные средства ушли на поддержку бюджета и экономики.

«Всего на поддержку бюджета потрачено $260,2 млн, в частности, на зарплату работников образования, милиции, медработников, военнослужащих, а также на выплату пенсий и пособий. Оставшиеся $29 млн выделены на поддержку экономики», — сообщил Абдыбалы тегин Суеркул.

Из республиканского бюджета также выделено 2,5 млрд сомов на покупку аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов, реагентов, расходных материалов. На выплату компенсаций медработникам выделены 488,2 млн сомов. По линии ФОМС на борьбу с COVID-19 выделено 600,9 млн сомов.

Власти страны стали обращаться к международным донорам за помощью, фактически сразу как в стране началась эпидемия коронавируса. Большая часть средств, привлеченных в страну — льготные кредиты.