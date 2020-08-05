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Российское информагентство ТАСС 4 августа со ссылкой на пресс-службу Росгвардии сообщило, что в Самарской области на российско-казахстанской границе произошел конфликт между мигрантами из Узбекистана и Таджикистана и сотрудниками правоохранительных органов России.

По данным Росгвардии, конфликт произошел 3 августа и его быстро решили, поэтому никто не пострадал.

Главный редактор «Уральской недели» Лукпан Ахмедьяров в интервью «Клоопу» написал, что мигранты, находившееся в палаточном лагере больше четырех месяцев пошли на отчаянный шаг.

«На счёт стычки — это было позавчера [3 августа]. Доведенные до отчаяния люди пошли на стычку с полицией», — написал Ахмедьяров.

24 июля гражданская платформа «Центральная Азия в движении» сообщила, что в палаточном лагере находятся 793 мигранта из Таджикистана и Узбекистана.

«Трудовые мигранты – приезжают сюда из разных регионов России, потому что верят распространяющимся ложным сообщениям об открытии границ, несмотря на сообщения официальных лиц об обратном. На месте они сталкиваются с тем, что не могут проехать через Казахстан на родину, и надолго застревают в палаточном лагере в полевых условиях», — говорится в сообщении.

Затем Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что 4 и 5 августа из Самарской области через Казахстан на родину вывезли на автобусах и поездах более четырех тысяч граждан Кыргызстана и Узбекистана.

Мигранты из Центральной Азии начали съезжаться в Самарскую область еще в мае. Похожая ситуация сложилась и в Оренбургской области — в городе Соль-Илецк преимущественно собираются мигранты из Кыргызстана, ожидающие, что их вывезут на родину. Многие потеряли работу в России из-за пандемии.

Пресс-служба уполномоченного по правам человека в Самарской области сообщила, что за 15 и 16 июля вывезли 1 411 мигрантов, однако в лагере оставались еще более 400 человек.

Из Соль-Илецка также постоянно вывозят граждан Кыргызстана. 4 августа оттуда отправились в Кыргызстан 20 автобусов с 1101 кыргызским гражданином.