Заявления о том, что Сымбат Маратбек является идеологом партии и занимается вопросами ее финансирования вызвали слухи о том, что политическая организация спонсируется семьей беглого главы государства.

Племянница Курманбека Бакиева

3 августа партия официально заявила, что Сымбат Маратбек не входит в список кандидатов в депутаты парламента, а помогает партии на общественных началах.

«В социальных сетях неверная информация о ней. Сымбат прошла собеседование со всеми волонтерами и работала в партии», – сообщил пресс-секретарь партии «Бир Бол» Ильич Кулназаров.

По его словам, никто из однопартийцев не знал о том, что она – дочь Марата Бакиева. Он отметил, что у Маратбек есть опыт работы в различных международных организациях.

«Отмечая ее вышеперечисленные достижения, хотелось бы подчеркнуть, что во время интервью никто из членов комиссии не интересовался и не собирается в будущем акцентировать внимание на родственных отношениях. Опубликованную информацию в соцсетях считаем попыткой очередных недоброжелателей и оппонентов дискредитировать партию. Новость о ней была подана в манипулятивном ключе и распространилась через фейковый аккаунт в Twitter», – отметили в партии.

В «Бир Боле» также сообщили, что Сымбат Маратбек «окончила Лейпцигский университет Германии, защитила магистерскую диссертацию по международной экономике, управлению бизнесом и энергетике, а в Москве получила степень бакалавра по международным отношениям в МГИМО».

Кроме того, «она удостоилась множества международных наград, а также занимается различными исследованиями и свободно разговаривает на пяти языках», в последние годы участвовала в обучающих международных проектах в Великобритании и США.

Сымбат Маратбек

Лидер партии Алтынбек Сулайманов также подтвердил, что Сымбат является племянницей Курманбека Бакиева. По его словам, девушка работает в штабе, но не является кандидатом и не занимается важными, решающими вопросами.

«Она одна из тех представителей образованной молодежи, которая обучалась за рубежом и нашла свое место в обществе. И вот это обстоятельство наши конкуренты или какие-то другие люди преподнесли в негативном свете, распространяя «черный пиар». У каждого из нас есть дети. Они не в ответе за своих родителей. К тому же она дочь Марата Бакиева, который работал послом КР в Германии. В 2010 году она училась в школе, и мы думаем, что она не имела отношения к тогдашней системе и нарушениям закона», – заявил он.

Гражданский активист и новый член партии Руслан Акматбек сообщил, что партия обсудила случившееся и решила продолжить сотрудничество с Сымбат Маратбек.

«Речи о прямом ее вмешательстве в политический процесс не идет. Она работает в офисе штаба, занимаясь техническими вопросами, как рядовой сотрудник. Но тут важен вопрос, есть ли у нее моральная ответственность. Но тогда надо говорить о том, что работавшие с Бакиевыми и близко общавшиеся с ними до сих пор занимают руководящие посты в стране. Сам он сбежал, но команда-то осталась! Вот на что необходимо обратить внимание», – сказал он.

Отец Сымбат Маратбек Марат Бакиев — родной брат бывшего беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, возглавлявшего страну с 2005 по 2010 годы. В период его правления Марат Бакиев был послом Кыргызстана в Германии.

Племянница Отунбаевой?

Несмотря на эти заявления политобъединения, обновленный состав партии «Бир Бол» уже привлек всеобщее внимание. Поэтому пользователи соцсетей заговорили о кандидатке в депутаты Айжан Чыныбаевой. Ее муж Арсланбек Кененбаев предположительно является братом жены Максима Бакиева Айжан Кененбаевой. Кроме того, ее называют племянницей экс-президентки Кыргызстана Розы Отунбаевой.