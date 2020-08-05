Партия «Бир Бол» планирует участвовать в выборах в парламент, которые назначены на 4 октября. В конце июля она обновила свой состав, сделав ставку на «инициативных молодых людей».
«Я могу ответственно заявить, что это неравнодушные, болеющие за родину граждане и знающие свое дело специалисты. В новом составе есть лидеры, которые имеют богатый международный опыт в сфере медицины, экономики, образования и культуры. С такой командой мы возьмем на себя бремя государства и претворим в жизнь новые прогрессивные идеи», — заявил лидер партии Алтынбек Сулайманов.
Через некоторое время пользователи соцсетей обратили внимание на новый состав партии – выяснилось, что в штабе партии работает Сымбат Маратбек – дочь Марата Бакиева и племянница свергнутого президента Курманбека Бакиева.
Заявления о том, что Сымбат Маратбек является идеологом партии и занимается вопросами ее финансирования вызвали слухи о том, что политическая организация спонсируется семьей беглого главы государства.
Племянница Курманбека Бакиева
3 августа партия официально заявила, что Сымбат Маратбек не входит в список кандидатов в депутаты парламента, а помогает партии на общественных началах.
«В социальных сетях неверная информация о ней. Сымбат прошла собеседование со всеми волонтерами и работала в партии», – сообщил пресс-секретарь партии «Бир Бол» Ильич Кулназаров.
По его словам, никто из однопартийцев не знал о том, что она – дочь Марата Бакиева. Он отметил, что у Маратбек есть опыт работы в различных международных организациях.
«Отмечая ее вышеперечисленные достижения, хотелось бы подчеркнуть, что во время интервью никто из членов комиссии не интересовался и не собирается в будущем акцентировать внимание на родственных отношениях. Опубликованную информацию в соцсетях считаем попыткой очередных недоброжелателей и оппонентов дискредитировать партию. Новость о ней была подана в манипулятивном ключе и распространилась через фейковый аккаунт в Twitter», – отметили в партии.
В «Бир Боле» также сообщили, что Сымбат Маратбек «окончила Лейпцигский университет Германии, защитила магистерскую диссертацию по международной экономике, управлению бизнесом и энергетике, а в Москве получила степень бакалавра по международным отношениям в МГИМО».
Кроме того, «она удостоилась множества международных наград, а также занимается различными исследованиями и свободно разговаривает на пяти языках», в последние годы участвовала в обучающих международных проектах в Великобритании и США.
Лидер партии Алтынбек Сулайманов также подтвердил, что Сымбат является племянницей Курманбека Бакиева. По его словам, девушка работает в штабе, но не является кандидатом и не занимается важными, решающими вопросами.
«Она одна из тех представителей образованной молодежи, которая обучалась за рубежом и нашла свое место в обществе. И вот это обстоятельство наши конкуренты или какие-то другие люди преподнесли в негативном свете, распространяя «черный пиар». У каждого из нас есть дети. Они не в ответе за своих родителей. К тому же она дочь Марата Бакиева, который работал послом КР в Германии. В 2010 году она училась в школе, и мы думаем, что она не имела отношения к тогдашней системе и нарушениям закона», – заявил он.
Гражданский активист и новый член партии Руслан Акматбек сообщил, что партия обсудила случившееся и решила продолжить сотрудничество с Сымбат Маратбек.
«Речи о прямом ее вмешательстве в политический процесс не идет. Она работает в офисе штаба, занимаясь техническими вопросами, как рядовой сотрудник. Но тут важен вопрос, есть ли у нее моральная ответственность. Но тогда надо говорить о том, что работавшие с Бакиевыми и близко общавшиеся с ними до сих пор занимают руководящие посты в стране. Сам он сбежал, но команда-то осталась! Вот на что необходимо обратить внимание», – сказал он.
Отец Сымбат Маратбек Марат Бакиев — родной брат бывшего беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, возглавлявшего страну с 2005 по 2010 годы. В период его правления Марат Бакиев был послом Кыргызстана в Германии.
Племянница Отунбаевой?
Несмотря на эти заявления политобъединения, обновленный состав партии «Бир Бол» уже привлек всеобщее внимание. Поэтому пользователи соцсетей заговорили о кандидатке в депутаты Айжан Чыныбаевой. Ее муж Арсланбек Кененбаев предположительно является братом жены Максима Бакиева Айжан Кененбаевой. Кроме того, ее называют племянницей экс-президентки Кыргызстана Розы Отунбаевой.
Сама Айжан Чыныбаева назвала эти заявления «политической войной компроматов». По ее словам, о ее предполагаемых родственных связях с семьй Отунбаевых и Бакиевых пишут уже более десяти лет — «это уже старая избитая история».
«Но я и наша молодая команда не работали во власти, не занимали постов. Мы — общественные деятели и лидеры. Люстрация не должна касаться родственников чиновников — «сын за отца не отвечает». […] Родственников не выбирают. Если копаться в родственных отношениях, то все кыргызы родственники друг другу. Нас и так мало. Сколько можно мусолить тему, которая не принесет никому конструктива и пользы!?» – написала она на своей странице в фейсбуке.
По ее словам, она поддерживает идею люстрации кадров и уважает лидера «Бир Бол» Алтынбека Сулайманова за то, что он «кардинально сменил состав партии, освободил от старых кадров и привел в команду новых молодых лидеров».
«Я не “бакиевская” и не “отунбаевская”, я отдельная личность, давно занимаюсь своими социальными проектами, достигла всего своим трудом», – заявила она.
Сулайманов и друзья Бакиева
От пользователей соцсетей досталось и лидеру партии Алтынбеку Сулайманову. Они вспомнили, что до 2010 года тот был депутатом от провластной бакиевской партии «Ак Жол». После смены власти он перешел в партию «Республика».
В 2015 году перед парламентскими выборами он создал партию «Бир Бол». Сулайманов объединил в партии людей, которые занимали руководящие должности при прежней власти. Издание «Азаттык» пишет, что во время предвыборной агитации в 2015 году в интернете даже появились мемы на баннеры «Бир Бола» с подписью «11 друзей Бакиева».
Сулайманов тогда признавал, что в партии собрались люди, которые занимали высокие государственные должности при прошлой власти.
«Работавшие при Акаеве или Бакиеве в свое время внесли свой вклад в создание государства. Все они хорошо работали. В нашем списке есть такие люди. У каждого человека есть недостатки. Если присмотреться, то даже в белом молоке можно найти пятно», — заявлял он тогда.
Свергнутый президент
Курманбек Бакиев пришел к власти после событий 24 марта 2005 года, когда в ходе революции был свергнут бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев. После столкновений 7 апреля 2010 года, когда погибло более 80 граждан страны, уже сам Бакиев сбежал с семьей в Беларусь.
По итогам судебного процесса по апрельским событиям 2010 года были осуждены 28 человек, в том числе бывший президент (заочно был приговорен к 30 годам лишения свободы), и его родной брат, экс-глава Службы госохраны Жаныш Бакиев (пожизненное лишение свободы). Помимо этого, различные сроки заключения заочно получили сыновья Курманбека Бакиева – Марат и Максим.
При этом, никто из них не понес наказания за преступления, в которых их признали виновными. Генеральная прокуратура Кыргызстана неоднократно заявляла, что продолжает предпринимать попытки по их экстрадиции.