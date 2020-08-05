Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что Кыргызстан и Казахстан договорились о предоставлении очередного транзитного коридора для вывоза кыргызстанцев из Оренбургской области России.

По данным штаба, возвращение граждан осуществляется колоннами из автобусов в несколько этапов.

Первая колонна из 20 автобусов с 1101 гражданином выехала от казахстанско-российской границы вечером 4 августа. Вторая колонна из 23 автобусов с 1356 гражданами выдвинулась 5 августа.

«МИД убедительно просит граждан Кыргызстана, находящихся на территории России, не следовать в сторону российско-казахстанской границы до ее открытия. Для недопущения очередного скопления соотечественников на пограничных пунктах российско-казахстанской границы существенно увеличено количество чартерных рейсов из России в Кыргызстан, вылетающих из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга на регулярной основе», – сообщили в штабе.

Это не первая группа мигрантов, собравшаяся на российско-казахстанской границе в Оренбургской области после их закрытия.

В мае из Соль-Илецка — города в Оренбургской области России, который граничит с Казахстаном – вывезли более 500 человек. Туда стали прибывать кыргызстанцы со всей России, потому что появилась информация, что Казахстан откроет транспортный коридор для проезда в Кыргызстан.

6 июля из Соль-Илецка на родину вернулись 1 496 кыргызстанцев. Все они прибыли на автобусах, которые предоставили власти Кыргызстана. Застрявшие на границе граждане жили в палаточных лагерях на обочине трассы, которая ведет из России в Казахстан.