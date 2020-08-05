Раиса Фалер, проходящая свидетельницей по обвинению правозащитника Камиля Рузиева в мошенничестве, 28 июля обратилась с жалобой к полпреду правительства в Иссык-Кульской области Балбаку Тулобаеву.

Она заявила, что сотрудники Госкомитета нацбезопасности «обманом» заставили ее подписать показания против Рузиева, а также попросила прекратить уголовное преследование правозащитника.

Камиля Рузиева обвиняют в подделке документов. Сам правозащитник считает, что дело сфабриковано против него из-за его жалобы на бездействие правоохранительных органов и сотрудников ГКНБ.

Заявление свидетельницы

«Прошу Вас принять меры по факту нарушения моих конституционных прав и возбудить уголовное дело по фактам коррупции и психического давления», — пишет в заявлении женщина.

По словам Фалер, 1 июня 2020 года двое сотрудников ГКНБ без предъявления документов доставили ее в здание управления по Иссык-Кульской области для дачи показаний.

«Обманным путем ввели меня в заблуждение. Под диктовку взяв у меня показания, попросили подписать. А так как я плохо вижу, я подписала документы против Камиля Рузиева, к которому я не имею никаких претензий», — рассказала женщина.

Сын правозащитника Азат Рузиев подтвердил эту информацию «Клоопу» и добавил, что следствие по делу отца и меру пресечения ему продлили до 29 сентября.

«Обращение Раисы Фалер является доказательством давления на свидетелей. Я неоднократно обращался по этому поводу и к президенту, и к генпрокурору по Иссык-Кульской области, чтобы проверили эти факты, но получал отписки», — прокомментировал правозащитник Камиль Рузиев обращение свидетельницы изданию Vesti.kg.

Видео ГКНБ со свидетелями

Госкомитет нацбезопасности 3 июня распространил видео с тремя кыргызстанцами, интересы которых когда-то представлял борец против пыток Рузиев. На видео они обвинили его в мошенничестве.

«Он, прикрываясь правозащитной деятельностью и не имея адвокатской лицензии, обманным путем получал с граждан незаконно денежные средства за якобы сопровождение материалов уголовных дел в правоохранительных и судебных органах. При этом, все свои обязательства он не выполнил», — заявили тогда в ГКНБ.

В одном из видео от ГКНБ Раиса Фалер рассказывает, что правозащитник якобы занимался вымогательством, и, пообещав предоставить свои услуги, требовал построить ему баню за 100 тысяч сомов.

«Он попросил моего сына-инвалида построить ему баню. Вся эта работа стоила 100 тысяч сомов. Он мне пообещал, что меня не посадят, но на суде он даже не был. Он занимался вымогательством: “Сделай то, сделай это”, и нам пришлось взять кредит в банке», — рассказывает женщина на видео.

После выхода видео сын правозащитника встретился с Фалер. Она согласилась рассказать на видео, что не имеет никаких претензий к Камилю Рузиеву.

«Меня увезли сотрудники ГКНБ, не знаю куда. Они провели допрос. Спросили про то, кто строил эту баню. Камиль защищал меня в суде, чтобы меня не посадили на 5 лет. К Рузиеву у меня претензий нет. Он защищал меня до последнего», — сказала женщина.

По её словам, сотрудники ГКНБ подняли весь архив документов, чтобы найти её и вызвать на допрос.

Сам Камиль Рузиев говорил, что сотрудники ГКНБ, пытаясь доказать его вину, просто оказывают давление на людей и заставляют их писать заявления.

«С их стороны абсолютно не было претензий ко мне. Сейчас они возят их [на допрос] под разными предлогами. Мне эти люди сказали, что они даже не знают, куда их везут. Они ищут людей, которым я раньше оказывал помощь, столько лет уже прошло, и заставляют их писать», — рассказал правозащитник.

Сын Рузиева опубликовал еще несколько видео людей, рассказавших, что правозащитник им помогал, а не обманывал — но потом они стали жаловаться на агрессию со стороны ГКНБ, и сын правозащитника для их безопасности был вынужден убрать видео из публичного доступа.

Обвинения в адрес Рузиева

Правозащитника задержали 29 мая после заседания суда, на котором рассматривали его иск к сотрудникам ГКНБ и прокурору Иссык-Кульской области.

По словам следователя, он был свидетелем по одному из дел — но его заковали в наручники, посадили на двое суток в изолятор, а журналистам разослали пресс-релиз, согласно которому борца против пыток подозревали в «Мошенничестве» и «Подделке документов». При этом ведомство не должно заниматься делами по этим статьям — это не в их компетенции.

Уже на заседании суда стало известно, что статья «Мошенничество» из дела исчезла, осталась «Подделка документов» — касается это медсправок, которые выдали Рузиеву.

У правозащитника ухудшилось здоровье, потому что ранее он был избит сотрудником аппарата омбудсмена и его сыновьями, которые покинули страну. Правозащитник посещал врачей — он настаивает, что выданные ему справки настоящие.

Правозащитники связывают задержание Рузиева с его деятельностью — следователь, участвовавший в задержании является коллегой сотрудника ГКНБ, на которого подал иск правозащитник. На суде 31 мая, несмотря на все нарушения, приняли решение о домашнем аресте правозащитника на два месяца.

Иссык-кульский областной суд 19 июня оставил в силе решение Каракольского городского суда о законности задержания и возбуждении дела в отношении Камиля Рузиева. Правозащитнику только изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде до 29 июля. Сейчас следствие и подписку о невыезде продлили до 29 сентября.