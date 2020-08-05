Посольство Турции в Кыргызстане 5 августа сообщило, что авиакомпания «Турецкие авиалинии» возобновляет авиарейсы по маршруту Стамбул – Бишкек – Стамбул. Они будут осуществляться два раза в неделю.

При этом, на авиарейсы по маршруту Стамбул — Бишкек допускаются только граждане Кыргызстана. Въезд иностранных граждан, в том числе граждан Турции, в Кыргызстан в основном запрещен, помимо ряда исключений. Исключения касаются:

сотрудников дипломатических представительств и членов их семей;

граждан иностранных государств, на которых распространяется запрос дипломатических представительств (в особенности обладатели визы W1 и W2);

членов официальных делегаций, являющихся гражданами иностранных государств;

иностранных граждан, имеющих рабочую визу в Кыргызстане;

иностранных граждан, являющихся близкими родственниками граждан Кыргызской Республики;

грузоперевозчиков;

пилотов и машинистов.

По данным посольства, для въезда в Турцию граждан Кыргызстана не требуется результат ПЦР-теста, и не применяется карантин.

В Кыргызстане, как и во многих других странах мира, в марте закрыли границу и прекратили международные и внутренние авиарейсы из-за пандемии коронавируса – они не осуществляются уже около 5 месяцев. Однако аэропорт «Манас» продолжал обслуживать грузовые и чартерные рейсы. С 8 июня были открыты все внутренние авиарейсы по Кыргызстану.

29 июля кыргызская сторона предложила Казахстану, России и ОАЭ открыть авиасообщение с начала августа – по несколько рейсов в неделю. 3 августа стало известно, что эти страны пока отказались его возобновить.

Ранее премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что при стабилизации эпидситуации, в первую очередь будут возобновлены авиарейсы с Россией, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами.