Народный врач СССР, заслуженный врач Кыргызстана и России, доцент и кандидат медицинских наук Виталий Сергеев скончался 4 августа в возрасте 89 лет. О смерти медика сообщил профессор Шайирбек Сулайманов.

По его словам, Сергеев ушел из жизни из-за тяжелой болезни.

По инициативе Сергеева в 1970 году было принято решение построить в Оше многопрофильную больницу на 800 мест. Спустя несколько лет больница начала принимать пациентов.

За тридцать лет работы главным врачом при его участии прошли подготовку и повысили свои знания 1 300 врачей и 21 тысяча медработников. Врачами областной больницы были защищены девять диссертаций.

В 2012 году был открыт общественный фонд имени Виталия Сергеева. Последние 8 лет фонд награждал врачей Кыргызстана за заслуги золотыми медалями и денежными вознаграждениями.

Сергеев родился в Таджикистане в 1931 году. В 1935 году его семья переехала во Фрунзе. После окончания школы Сергеев поступил в Кыргызский медицинский институт.

После окончания учебы он, вместе с женой, начал работу сельским хирургом в районном центре города Узген в Ошской области. Вскоре он стал главным врачом Узгенской районной больницы, а с 1964 года — главным врачом Ошской областной больницы.

В 1994 году он с семьей переехал в поселок Мстихино в окрестностях Калуги Российской Федерации.