По данным Министерства здравоохранения, на 5 августа COVID-19 подтвердили у 569 человек с учетом внебольничной пневмонии:
- Бишкек – 190;
- Ош – 84;
- Чуйская область – 45
- Ошская область – 64;
- Таласская область – 43;
- Нарынская область – 13;
- Иссык-Кульская область – 41;
- Джалал-Абадская область – 47;
- Баткенская область – 42.
Всего за время пандемии в Кыргызстане зафиксировали 38 110 случаев заражения COVID-19.
За сутки с выздоровлением от коронавируса и пневмонии выписали 767 человек:
- Бишкек – 184;
- Ош – 65;
- Чуйская область – 104;
- Ошская область – 102;
- Таласская область – 77;
- Нарынская область – 9;
- Иссык-Кульская область – 80;
- Джалал-Абадская область – 98;
- Баткенская область – 48.
По данным минздрава, всего с начала пандемии в стационарах страны и на домашней изоляции выздоровели 29 510 человек.
Среди медработников за сутки выявили 20 новых случаев заражения COVID-19. Из стационаров и домашней изоляции за сутки с выздоровлением выписали 40 медработников.
Всего среди медработников зарегистрировано 2 874 случая заражения коронавирусом, из них 1 934 медика выписали с выздоровлением.
За прошедшие сутки минздрав зарегистрировал 11 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.
- Бишкек – 5;
- Ош – 1;
- Чуйская область – 1;
- Иссык-Кульская область – 1;
- Баткенская область – 2;
- Джалал-Абадская область – 1.
Всего с начала эпидемии коронавируса в стране скончались 1 438 человек с коронавирусом и пневмонией.