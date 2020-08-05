По данным Министерства здравоохранения, на 5 августа COVID-19 подтвердили у 569 человек с учетом внебольничной пневмонии:

Бишкек – 190;

Ош – 84;

Чуйская область – 45

Ошская область – 64;

Таласская область – 43;

Нарынская область – 13;

Иссык-Кульская область – 41;

Джалал-Абадская область – 47;

Баткенская область – 42.

Всего за время пандемии в Кыргызстане зафиксировали 38 110 случаев заражения COVID-19.

За сутки с выздоровлением от коронавируса и пневмонии выписали 767 человек:

Бишкек – 184;

Ош – 65;

Чуйская область – 104;

Ошская область – 102;

Таласская область – 77;

Нарынская область – 9;

Иссык-Кульская область – 80;

Джалал-Абадская область – 98;

Баткенская область – 48.

По данным минздрава, всего с начала пандемии в стационарах страны и на домашней изоляции выздоровели 29 510 человек.

Среди медработников за сутки выявили 20 новых случаев заражения COVID-19. Из стационаров и домашней изоляции за сутки с выздоровлением выписали 40 медработников.

Всего среди медработников зарегистрировано 2 874 случая заражения коронавирусом, из них 1 934 медика выписали с выздоровлением.

За прошедшие сутки минздрав зарегистрировал 11 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Бишкек – 5;

Ош – 1;

Чуйская область – 1;

Иссык-Кульская область – 1;

Баткенская область – 2;

Джалал-Абадская область – 1.

Всего с начала эпидемии коронавируса в стране скончались 1 438 человек с коронавирусом и пневмонией.